Jalisco refuerza vigilancia en límites con Nayarit tras reportes de violencia

Luego de los hechos violentos registrados en diversas localidades de Nayarit, que incluyeron bloqueos carreteros y la quema de vehículos, el Gobierno de Jalisco informó que mantiene las acciones de vigilancia y seguridad en las zonas colindantes entre ambas entidades .

"Se mantienen los patrullajes en convoy de la Policía de Jalisco con la Guardia Nacional y DEFENSA en las zonas limítrofes con Nayarit. Además de puntos de control. Asimismo, en la Región Valles, vía aérea y terrestre, y en la Costa Norte, en Puerto Vallarta", indicó la Secretaría de Seguridad.

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Por su parte, la Coordinación General Estratégica confirmó que, hasta el corte de las 17:00 horas, no se habían registrado hechos violentos en el territorio estatal relacionados con la situación en la entidad vecina. Las autoridades subrayaron que el monitoreo se mantiene constante y en estrecha coordinación con instancias federales.

De manera extraoficial, se informó que en Jalisco se implementó un Código de Alerta . Esta medida no implica la activación de un Código Rojo, como el que se aplicó el pasado 22 de febrero, sino que se trata de un protocolo preventivo orientado a fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad ante cualquier incidente que pudiera presentarse.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos violentos en Nayarit derivan de la detención de Audias Silva Flores, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los líderes regionales vinculados al Cártel Nueva Generación, quien además era buscado por autoridades estadounidenses. Esta situación habría detonado reacciones delictivas en distintos puntos de ese estado.

El Gobierno de Jalisco reiteró que continuará con las labores de vigilancia y coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de la población y mantener la estabilidad en la región.

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