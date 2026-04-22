El calor que suele afectar a Guadalajara y al resto de Jalisco en esta temporada no solo trae consigo temperaturas extremas, sino también un aumento drástico en el consumo de energía eléctrica en los hogares. El uso simultáneo de aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración provoca sobrecargas en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que deriva en cortes de energía inesperados, fallas en los transformadores y apagones prolongados que afectan a miles de usuarios en el Área Metropolitana (AMG).

Ante esta situación de emergencia climática, es importante que los ciudadanos sepan cómo actuar, a quién dirigirse y qué esperar exactamente de las autoridades correspondientes.

¿Qué necesitas tener a la mano antes de reportar?

Antes de levantar el teléfono o abrir la aplicación móvil, debes reunir cierta información para que el sistema registre tu queja de manera exitosa.

De acuerdo con el portal oficial de la CFE, el operador o la plataforma digital te solicitará datos específicos de tu contrato para validar tu identidad y ubicación.

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Debes proporcionar el número de servicio (el código de 12 dígitos ubicado en la parte superior derecha de tu recibo), el número de cuenta y el nombre completo del titular.

Además, se tiene que brindar el domicilio exacto donde se presenta la falla, incluyendo calle, número exterior e interior, colonia, código postal, municipio, y referencias visuales claras.

También te pedirán un número telefónico de contacto para que las cuadrillas puedan darle seguimiento a tu caso si no encuentran el domicilio.

Canales oficiales: ¿Cómo reportar fallas en el servicio de CFE?

La dependencia federal ha habilitado múltiples vías de comunicación para que los usuarios no dependan de un solo canal que podría estar saturado durante una ola de calor.

La forma más tradicional y conocida es llamar al 071, la línea de atención telefónica gratuita que opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Sin embargo, la vía más rápida y recomendada actualmente para evitar tiempos de espera es la aplicación móvil CFE Contigo , disponible para dispositivos iOS y Android.

A través de esta app, puedes generar un reporte en cuestión de segundos si ya tienes tu cuenta vinculada con tu recibo.

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Otras opciones digitales oficiales incluyen el portal web (Mi Espacio CFE) y la cuenta de atención a clientes en X (antes Twitter) @CFE_Contigo .

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¿Cuánto tardan en arreglarlo? Los tiempos oficiales de respuesta

Una de las mayores frustraciones durante un apagón nocturno o en pleno pico de calor es la incertidumbre sobre cuándo regresará la luz a tu hogar.

Según el documento oficial de procedimientos de la CFE, existen tiempos máximos de atención establecidos para garantizar la calidad del servicio a los ciudadanos.

En áreas urbanas densamente pobladas, como la mayor parte de Guadalajara y sus municipios aledaños, el tiempo máximo oficial para restablecer el servicio eléctrico es de 10 horas a partir de que se genera el reporte.

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Por otro lado, si te encuentras en una zona rural o de difícil acceso, el plazo máximo de atención de las cuadrillas se extiende hasta 30 horas.

Es importante destacar que, si la falla afecta a todo un sector o colonia completa, los tiempos pueden variar.

Estar preparado ante las inclemencias del clima y conocer tus derechos como consumidor te ahorrará dolores de cabeza. Guarda esta información y ten a la mano tu recibo de luz; la prevención es tu mejor herramienta frente a los apagones en esta temporada de calor extremo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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