Ley Seca en CDMX: GAM y Tlalpan suspenden venta de alcohol

Por medio de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se anunció que en las alcaldías Gustavo A. Madero y Tlalpan habrá Ley Seca, refieras a la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del territorio de dichas territorios demarcados.

Alcaldía Gustavo A. Madero

La Ley seca estará vigente debido a las festividades que se llevarán acabo en conmemoración de la Batalla de Puebla, que se realizarán este año en las diferentes colonias, barrios y pueblos, dentro de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Dado a que las actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas, tanto en establecimientos formales como en el comercio informal, así como su consumo personal, tienen un alto impacto social. Si se realizan durante días festivos, cuando hay grandes concentraciones de personas, pueden generar consecuencias negativas para la seguridad pública y afectar el orden social.

La demarcación anunció la suspensión para la venta de alcohol durante los días 4, 5 y 6 de mayo, en un horario de 00:00 a 24:00 horas, en las siguientes colonias, pueblos y barrios:

Pueblo de San Juan de Aragón

Colonia San Juan de Aragón

Colonia El Olivo

Colonia Indeco

Colonia Héroes de Chapultepec

Ex Ejidos de San Juan de Aragón Sector 32 y Sector 33

Camino a San Juan de Aragón Pueblo

Ejidos San Juan de Aragón 1a Sección (Unidad Habitacional)

INFONAVIT Camino San Juan de Aragón (Unidad Habitacional)

Barrio San Miguel

Barrio Santiago Apóstol

Barrio San Juan Bautista

Barrio La Ascensión

FOVISSSTE Cuchilla (Unidad Habitacional)

Alcaldía Tlalpan

Por su parte, la alcaldía Tlalpan ordenó la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en establecimientos mercantiles ubicados en el pueblo de San Pedro Mártir. En la Gaceta Oficial de este viernes, la demarcación precisó que la medida aplicará a partir de las 00:00 horas del 25 de abril hasta las 24:00 horas del 4 de mayo de 2026.

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