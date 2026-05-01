CFE elimina el cobro manual y pone medidores inteligentes: esto sabemos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) arranca un operativo nacional para sustituir los antiguos medidores analógicos por dispositivos inteligentes de última generación. Esta medida transforma radicalmente la forma en que los mexicanos pagan su servicio eléctrico, ya que elimina por completo el cobro manual y las estimaciones de consumo.

A partir de este mes de mayo de 2026, cuadrillas especializadas recorren diversas colonias del país para instalar estos equipos, buscando optimizar la eficiencia operativa y brindar mayor transparencia a más de 46 millones de usuarios.

Así funciona la nueva tecnología de medidores de la CFE

Los nuevos medidores operan bajo la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), un sistema que utiliza conectividad inalámbrica y Bluetooth para transmitir los datos de consumo directamente a las centrales de la CFE. Esto significa que los trabajadores ya no visitarán tu domicilio para anotar las cifras del medidor en una libreta. El dispositivo registra el gasto energético en tiempo real, envía la información de forma automática y permite a la compañía realizar cortes o reconexiones a distancia en cuestión de minutos.

Este avance tecnológico impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos al garantizar una facturación exacta. La CFE aclara que esta modernización no representa un aumento en las tarifas eléctricas, pero sí ajusta el recibo al consumo real del hogar. Quienes recibían cobros basados en estimaciones inexactas notarán un cambio, ya que el sistema erradica los errores humanos y refleja únicamente la energía que la vivienda utiliza durante el periodo de facturación.

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¿Por qué la CFE moderniza la red eléctrica en este momento?

La transición hacia los medidores inteligentes ocurre ahora porque la infraestructura eléctrica de México necesita adaptarse a las demandas tecnológicas del siglo XXI y frenar las millonarias pérdidas comerciales. Durante décadas, los medidores de disco giratorio facilitaron prácticas fraudulentas, como la instalación de los famosos "diablitos", y generaron fugas de energía masivas.

Casos similares en países de Europa y en Estados Unidos demostraron que la digitalización de la red reduce estas pérdidas drásticamente. En términos sencillos, la tecnología AMI funciona como un teléfono celular que avisa inmediatamente a la CFE si alguien manipula el equipo o si ocurre una falla técnica, obligando a la empresa a dar este salto tecnológico para proteger la red nacional.

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¿La CFE cobra por este cambio?

El marco legal respalda totalmente esta iniciativa gubernamental. La Ley de la Industria Eléctrica y las disposiciones regulatorias vigentes facultan a la CFE para actualizar su infraestructura sin solicitar el consentimiento previo del propietario del inmueble.

Los técnicos llegan al domicilio, se identifican formalmente y realizan el cambio en pocos minutos. Las autoridades advierten a los ciudadanos que este procedimiento no tiene costo y que ningún trabajador puede solicitar pagos en efectivo o transferencias bancarias durante la instalación.

¿Cómo saber si mi medidor de luz ya es inteligente?

Los nuevos dispositivos son digitales, carecen del antiguo disco metálico giratorio, cuentan con una pantalla LCD que muestra el consumo exacto y poseen indicadores de luz LED.

La digitalización del sistema eléctrico marca un antes y un después en la historia energética de México, empoderando al consumidor con datos precisos y cerrando la puerta a las irregularidades.

JM