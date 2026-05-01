Moya Rocha: frases CLAVE de la FGR en su conferencia de prensa de HOY

Dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios públicos por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no existen elementos con el fin de arrestarlos de forma provisional.En conferencia de prensa, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial de la FGR, comentó que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que solicite a las autoridades estadounidense que amplíe la información. En el evento destacaron las siguientes frases: JM