Moya Rocha: frases CLAVE de la FGR en su conferencia de prensa de HOY

Dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios públicos por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no existen elementos con el fin de arrestarlos de forma provisional.

En conferencia de prensa, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial de la FGR, comentó que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que solicite a las autoridades estadounidense que amplíe la información. En el evento destacaron las siguientes frases:

¿Qué llamativas frases dijo la FGR en su conferencia de prensa sobre Rubén Rocha Moya?

"No se trata de un procedimiento de extradición formal como tal, sino de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición".

"Nuestra obligación es la procuración de justicia con base en las atribuciones y facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestra Ley de Extradición Internacional y los tratados internacionales".

"Afirmamos categóricamente: Nada ni nadie por encima de la ley".

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"La detención provisional materia del pedimento constituye una restricción a los derechos humanos".

"No hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional".

"La difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso".

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"La Fiscalía General de la República enviará una comunicación a la cancillería para que se solicite a la autoridad requiriente todas las pruebas, argumentos, informes y documentos que sean necesarios".

"El pueblo de México debe saber que nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional".

JM