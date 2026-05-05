La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emite bimestralmente un documento que millones de mexicanos revisan con nerviosismo: el recibo de luz. La mayoría de los usuarios dirige su mirada directamente al monto total a pagar y omite una herramienta visual clave que define el impacto directo en sus bolsillos… ¡entérate!

Hablamos de la gráfica de colores, un indicador estratégico que revela exactamente cómo la empresa paraestatal clasifica tu consumo energético. Comprender este semáforo tarifario marca la diferencia entre aprovechar un subsidio gubernamental o enfrentar un gasto más.

Este gráfico degradado, ubicado justo debajo de los datos del cliente , clasifica el gasto eléctrico en tres niveles fundamentales: básico, intermedio y excedente. La CFE implementa este sistema en todo el territorio de México para fomentar el ahorro de energía y penalizar severamente el derroche… ¿pero qué significan los colores?

Verde, amarillo y rojo: ¿qué significan los colores en la gráfica del recibo de la CFE?

Cuando mantienes tus hábitos dentro de los primeros 150 kilowatts-hora (kWh), la barra se ilumina en tonos verde claro u oscuro , lo que activa el máximo apoyo económico del Estado. Si superas este límite inicial, entras automáticamente a la zona amarilla o naranja del consumo intermedio, donde el costo unitario aumenta de forma gradual.

El verdadero peligro financiero acecha cuando la aguja cruza hacia el color rojo, la temida zona del consumo excedente . Alcanzar este nivel significa que agotaste cualquier beneficio o subsidio disponible para tu tarifa doméstica actual. En esta franja crítica, cada kilowatt-hora adicional cuesta más del doble que en el nivel básico, lo que dispara el saldo final de forma agresiva y sin previo aviso.

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Como ves, monitorear esta barra bimestralmente te permite auditar tus propios hábitos de consumo y frenar el gasto antes de que el sistema te reclasifique en la implacable Tarifa de Alto Consumo (DAC)… ¿pero cómo mantenerte en la rayita verde mes con mes para no pagar tanto de luz?

Estrategias infalibles para mantener tu consumo en verde

Evitar la franja roja exige acciones inmediatas y precisas dentro del hogar. Los especialistas en eficiencia energética recomiendan revisar minuciosamente los sellos magnéticos del refrigerado r, ya que las fugas de frío obligan al motor a trabajar el doble y devoran energía constantemente.

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Sustituir los focos tradicionales por tecnología LED y desconectar los aparatos electrónicos que no utilizas elimina el "consumo vampiro", un gasto silencioso que empuja tu medidor hacia el límite excedente día con día. Aplicar estos ajustes cotidianos devuelve tu registro a la zona verde y protege tu economía de manera sumamente efectiva.

JM