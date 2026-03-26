La Comisión Federal de Electricidad (CFE) implementa cada año un apoyo económico estacional para mitigar el impacto del calor en el consumo eléctrico doméstico. De cara al verano 2026, este esquema vuelve a cobrar relevancia entre los usuarios, ante el incremento en el uso de ventiladores, aires acondicionados y otros equipos de enfriamiento.

Aunque se trata de un beneficio recurrente, persisten dudas sobre su funcionamiento, alcance y criterios de aplicación. Autoridades federales han reiterado que este subsidio se otorga de manera automática, siempre que los usuarios cumplan con ciertas condiciones relacionadas con su ubicación y tipo de tarifa.

¿Qué es la tarifa de verano de la CFE y cómo funciona?

La llamada tarifa de verano es un esquema que amplía de forma temporal los rangos de consumo subsidiados para hogares ubicados en zonas con altas temperaturas. Esto permite que durante los meses más calurosos se pueda consumir mayor cantidad de energía eléctrica a un costo menor en comparación con el resto del año.

Sin embargo, su aplicación no depende únicamente del estado o municipio, sino de la localidad específica, ya que se determina con base en las condiciones climáticas registradas en cada zona. De acuerdo con datos oficiales , este apoyo beneficia al 42% de los usuarios del país, lo que equivale a aproximadamente 20.8 millones de personas y sus familias.

Este subsidio reconoce que, ante temperaturas extremas, el consumo eléctrico se incrementa de manera significativa. Por ello, está dirigido exclusivamente a usuarios domésticos de bajo consumo que se encuentren en localidades clasificadas bajo las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, las cuales se asignan según la temperatura media mínima registrada durante el verano.

¿Cuándo inicia y cuánto dura el subsidio?

De acuerdo con el esquema tarifario vigente a nivel nacional, el verano se define como los seis meses consecutivos más cálidos del año en cada localidad, con base en reportes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En términos generales, este periodo suele abarcar de mayo a septiembre u octubre, aunque puede variar dependiendo de la región. En zonas con climas más extremos, el subsidio puede iniciar antes o extenderse por más tiempo, conforme al comportamiento de las temperaturas.

Una vez que concluye este periodo, los rangos de consumo regresan a sus niveles habituales, por lo que es importante que los usuarios identifiquen las fechas específicas en su recibo para evitar incrementos inesperados en el monto a pagar.

¿Quiénes reciben el apoyo y cómo se refleja?

El subsidio está dirigido a usuarios domésticos de bajo consumo en zonas cálidas, por lo que no aplica para todos los hogares del país. Para saber si se cuenta con este beneficio, basta con revisar el recibo de luz, donde se indica el tipo de tarifa asignada.

Durante el periodo de verano, el ajuste se refleja en un menor costo por kilowatt-hora dentro de ciertos rangos de consumo, lo que se traduce en un alivio económico para las familias. No obstante, si se exceden los límites establecidos, el usuario puede perder el beneficio o pasar a una tarifa de alto consumo.

Las autoridades insisten en que este apoyo es temporal y no implica un incentivo para aumentar el uso de energía eléctrica, sino un mecanismo para acompañar a los hogares durante los meses más calurosos.

Recomendaciones de la CFE para el ahorro de energía

Ante el incremento en la demanda eléctrica durante el verano, la CFE recomienda adoptar medidas de consumo eficiente para evitar gastos elevados. Entre las principales sugerencias destacan:

Aprovechar la ventilación natural en el hogar

Utilizar iluminación eficiente

Ajustar correctamente los equipos de enfriamiento

Desconectar aparatos eléctricos cuando no estén en uso

Además, la Comisión pone a disposición de los usuarios sus canales oficiales de atención, como el número telefónico 071 o los Centros de Atención a Clientes (CAC), para resolver dudas sobre el consumo o facturación.

YC