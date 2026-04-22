INAPAM y Tarjeta Dorada: Cómo aprovechar ambos beneficios

En México, los apoyos dirigidos a personas adultas mayores se han convertido en una herramienta clave para enfrentar el impacto de la inflación y el aumento en el costo de vida. Entre estos, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se mantiene como el principal instrumento a nivel nacional; sin embargo, recientemente surgió una alternativa estatal que ha generado interés: la Tarjeta Dorada.

Lejos de sustituirse, ambos apoyos pueden complementarse. Entender sus diferencias, alcances y beneficios permite a las personas mayores de 60 años optimizar su economía diaria, especialmente en entidades donde existen programas locales adicionales.

¿Qué son el INAPAM y la Tarjeta Dorada?

La credencial del INAPAM es un documento oficial de alcance federal que puede tramitar cualquier persona de 60 años o más en México. A través de ella, los beneficiarios acceden a descuentos en transporte, salud, alimentación, cultura, entre otros servicios en todo el país.

Por su parte, la Tarjeta Dorada —cuyo nombre oficial es “Tarjeta Dorada: Envejecimiento con Bienestar”— es un programa estatal impulsado por el Gobierno de Guerrero, a través del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM). Este apoyo está dirigido exclusivamente a residentes de esa entidad que cumplan con la edad requerida.

La diferencia central radica en su cobertura: mientras el INAPAM tiene validez nacional, la Tarjeta Dorada solo aplica en Guerrero y con beneficios enfocados en servicios locales.

¿Cómo aprovechar ambos beneficios?

La clave está en utilizar cada tarjeta según su alcance. El INAPAM resulta más útil para acceder a descuentos en servicios de cobertura nacional, como transporte foráneo, aerolíneas, cadenas comerciales y algunos servicios médicos.

En cambio, la Tarjeta Dorada ofrece ventajas específicas en el ámbito estatal, como tarifas preferenciales en transporte público local, descuentos en farmacias, acceso a eventos culturales y rebajas en trámites como la licencia de conducir, donde puede alcanzar hasta el 50 por ciento.

Para quienes viven en Guerrero, contar con ambas credenciales permite diseñar una estrategia de ahorro más completa: utilizar el INAPAM para gastos fuera del estado o en servicios nacionales, y la Tarjeta Dorada para reducir costos en actividades cotidianas dentro de la entidad.

¿Dónde y cuándo se tramitan?

El trámite del INAPAM permanece abierto de forma permanente en módulos del Bienestar distribuidos en todo el país, por lo que cualquier adulto mayor puede solicitarlo en el momento que lo requiera.

En el caso de la Tarjeta Dorada, durante abril de 2026 se habilitaron módulos gratuitos en ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, además de brigadas móviles que recorren comunidades rurales para ampliar la cobertura.

Los requisitos incluyen identificación oficial, CURP actualizada, comprobante de domicilio en Guerrero, fotografías tamaño infantil y el llenado de un formato de autorización de datos.

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El fortalecimiento de programas como el INAPAM y la creación de iniciativas estatales como la Tarjeta Dorada responden a un contexto económico desafiante, donde los adultos mayores requieren mayores facilidades para sostener su calidad de vida.

Además de aliviar gastos, estos programas fomentan la inclusión social al facilitar el acceso a servicios, transporte y actividades culturales, contribuyendo a una participación más activa en la vida comunitaria.

YC