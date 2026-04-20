La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó sobre avances relevantes en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe, caso que ha evidenciado omisiones graves y presuntos actos de corrupción por parte de autoridades encargadas de su búsqueda inicial.

Durante un mensaje, la fiscal detalló que tres funcionarios fueron separados de sus cargos. Se trata de un agente del Ministerio Público que no registró ni integró correctamente el domicilio proporcionado por la familia en la carpeta de investigación, lo que derivó en diligencias sin un dato clave.

Asimismo, dos policías de investigación fueron señalados: uno por presuntos actos de corrupción tras atender inicialmente a los familiares, y otro por no acudir al domicilio señalado, pese a contar con la información necesaria para intentar localizar a la víctima.

En cuanto al principal sospechoso, la fiscal reiteró que la detención del guardia de seguridad del edificio donde ocurrieron los hechos está sustentada con pruebas suficientes. De acuerdo con la investigación, el individuo tenía acceso total a las instalaciones, incluido el sistema de videovigilancia, el cual fue desconectado entre las 16:23 y las 17:43 horas del 15 de abril, periodo en el que Edith ingresó al inmueble.

Las autoridades indicaron que la desconexión del sistema solo podía realizarse desde la caseta de vigilancia, espacio desde donde se tiene visibilidad de la entrada y donde fueron localizados indicios de sangre, así como en las escaleras del edificio. Estas últimas presentaban signos de haber sido limpiadas, lo que sugiere que la víctima fue atacada en ese punto y posteriormente arrojada.

Además, el detenido presentaba lesiones y rasguños en el abdomen, documentados en un certificado médico. La causa de muerte fue una herida punzocortante en el tórax, compatible con un objeto tipo desarmador, similar a los encontrados en la caseta de vigilancia.

La fiscal también reveló que el guardia negó a la familia el ingreso de Edith al edificio, y posteriormente fue observado por su relevo realizando labores de limpieza inusuales con cubetas y trapeadores. En la caseta, una trabajadora de limpieza encontró la cartera de la joven.

En el lugar fueron halladas otras pertenencias de la víctima, así como una camiseta de manga larga con manchas hemáticas dentro de un armario de limpieza. Adicionalmente, en el sistema de drenaje se localizaron la bolsa de Edith y un desarmador que coincide con el tipo de lesiones que presentaba.

Las investigaciones apuntan a que hubo cortes deliberados en el sistema de vigilancia para ocultar tanto el traslado del cuerpo como la manipulación de evidencia.

Finalmente, la fiscal calificó como indignante que, pese a que la madre de la víctima proporcionó una ubicación clave desde un inicio, las autoridades no acudieran de inmediato al sitio, desviando la investigación. Por ello, además de la separación de los tres servidores públicos, se iniciaron indagatorias por posibles actos de corrupción para deslindar responsabilidades.

MF