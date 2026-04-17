La Fiscalía de la Ciudad de México informó la noche de este viernes 17 de abril del 2026 que detuvo a un hombre por su probable participación en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, la joven de 21 años que fue localizada sin vida hace unas horas en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

¿Qué se sabe del presunto feminicida de Edith Guadalupe y de la agresión contra la joven?

De acuerdo con la investigación, el detenido trabajaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición. Los primeros datos establecen que en el lugar se registró un altercado entre ambos y posteriormente la joven habría sido agredida.

El detenido, identificado como Juan Jesús 'N', atacó en múltiples ocasiones a la joven con un desarmador, detalló en un video la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

"Posteriormente, ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena", indicó.

Entre los elementos incorporados a la carpeta de investigación se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y manchas de sangre halladas en la caseta de vigilancia del inmueble, sitio donde presuntamente ocurrieron los hechos.

El hombre será presentado ante un juez de control en las próximas horas para que se determine su situación jurídica.

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La Fiscalía informó que la indagatoria continúa para esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar si existen más personas relacionadas con el caso.

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales , la persona detenida debe ser considerada inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria en su contra.

JM