El clima en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se mantendrá fresco este miércoles 26 de noviembre y se espera un fin de semana aún más frío. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, por la mañana, cielo parcialmente nublado; ambiente fresco a templado, siendo frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, cielo medio nublado; ambiente cálido a caluroso en la región, con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en zonas de Michoacán. Sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara combinación de sol y nubes. No se descarta algún episodio de lluvia dispersa en horas de la tarde . Las temperaturas máximas serán entre 26-28 °C y las mínimas entre 12-15 °C.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Jueves 28–11 °C Viernes 27–9 °C Sábado 27–9 °C Domingo 26–9 °C

Se prevé que para el fin de semana las temperaturas desciendan ligeramente .

¿Cómo estará el clima nacional este día?

La masa de aire frío que impulsa al sistema frontal No. 16 por el oriente del país, mantendrá el descenso de temperaturas en el norte, noreste, altiplano y centro del país. Así como lluvias fuertes en el oriente, dispersas en el noreste, centro y sur de México. Rachas de viento fuerte sobre el litoral del golfo de México, centro, occidente y golfo e Istmo de Tehuantepec.

Jalisco, soleado y con nubes dispersas, mayor cobertura de nubes por la tarde. Ambiente cálido en horas diurnas. Rachas de viento fuertes en Altos de Jalisco .

ESPECIAL / IAM

Con información de Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

