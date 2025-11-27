El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la mañana de este jueves 27 de noviembre el avance el frente frío número 16, que trae lluvia y bajas temperaturas para varios estados de México.

Para hoy, el frente frío núm. 16 recorrerá el oriente y sureste de México , además del norte de la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, ocasionando lluvias puntuales intensas en Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca; lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Sotavento), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte); y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Veracruz (región Las Montañas) y Quintana Roo (norte).

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” fuerte a muy fuerte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, península de Yucatán e istmo y golfo de Tehuantepec, así como ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país , con bancos de niebla y heladas, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, generará intervalos de chubascos y lluvias aisladas en el noreste, centro, sur y occidente del territorio nacional.

Pronóstico de temperaturas mínimas para para la mañana de hoy 27 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas (suroeste), Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico del frente frío 16 para el viernes

Durante este día, se prevé que el frente núm. 16 se extenderá sobre la península de Yucatán , continuará interaccionando con un canal de baja presión en el suroeste del golfo de México y el sureste del territorio nacional, manteniendo las lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste y oriente del país , incluyendo la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco . La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); y con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde; así como ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana .

Pronóstico del frente frío 16 para el sábado

El frente núm. 16 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y el norte de la península de Yucatán , y se prevén lluvias e intervalos de chubascos en dicha península, así como en el sureste de México, con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo. La masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas , sin embargo, mantendrá el viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, generando descenso de temperatura en dicha región .

