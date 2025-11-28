Viernes, 28 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 28 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 96%.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en El Salto
Clima en Tonalá
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones