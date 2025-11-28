Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 28 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 96%.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

