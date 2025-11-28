Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 28 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 96%.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara