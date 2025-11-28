Viernes, 28 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 28 de noviembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque
Clima en Ciudad de México
Clima en El Salto
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones