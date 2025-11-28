Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 28 de noviembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Viernes 5 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara