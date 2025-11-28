Viernes, 28 de Noviembre 2025

Juan Ramón de la Fuente pide licencia en la SRE

El abandono temporal de su puesto se debe a que se someterá a una cirugía de espalda, la cual había aplazado debido a la fuerte carga laboral

Por: El Informador

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. AFP

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, (SRE), Juan Ramón de la Fuente, solicitó una licencia a su cargo.

El abandono temporal de su puesto se debe a que se someterá a una cirugía de espalda, la cual había aplazado debido a la fuerte carga laboral.

Mientras tanto, Roberto Velasco, subsecretario de la SRE, ejercerá como encargado de despacho durante su ausencia.

De acuerdo con el artículo 75 del reglamento interno de la SRE, el secretario será suplido en sus ausencias por el Subsecretario de Relaciones Exteriores. En caso de ausencia de ambos, será suplido por los subsecretarios para América Latina y el Caribe; para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y por el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, en el orden enunciado.

