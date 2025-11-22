El caso de Carlos Manzo sigue evolucionando y esta semana se dieron a conocer varios avances, como la captura de uno de los principales operadores en el asesinato del alcalde de Uruapan y la de siete policías del municipio que fungían como personal de seguridad del funcionario.

La fiscalía de Michoacán detuvo a siete escoltas de la seguridad personal del exalcalde de Uruapan , Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre en un evento público.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la captura de los siete policías de Uruapan es parte de las investigaciones por el homicidio del presidente municipal independiente, y se llevó a cabo en una acción interinstitucional en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional, con base en una orden de aprehensión.

No te pierdas: Reportan detención de escoltas de Carlos Manzo

Los detenidos son: Omar "M", de 47 años y originario del Estado de México; Alejandro "F", 21 años, de Uruapan; Mario Alberto "S", 45 años, de la Ciudad de México; Guillermo "T", 43 años, de Puebla; Demetrio "I", 44 años, de Hidalgo; Omar "G", 56 años, de Veracruz, y Monserrat "H", 23 años y oriunda de Guerrero.

La dependencia indicó que los agentes eran parte del grupo de escoltas de Manzo y se investiga su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio del presidente municipal, pues están acusados de presunta omisión —por encargo— en sus funciones como escoltas personales, así como por la ejecución extrajudicial del autor material del crimen, Víctor Manuel Ubaldo Vidales .

Después del ataque a Manzo, el menor de 17 años fue abatido por uno de los elementos policiales, a pesar de que ya había descargado su arma y había sido sometido por el cuerpo de seguridad.

Fuentes de la institución señalaron que la captura de los siete escoltas atiende al avance en las investigaciones, y "no vamos a dejar ningún cabo suelto y vamos a seguir".

¿Qué dicen las investigaciones?

La FGE explicó que las investigaciones, realizadas en coordinación con las autoridades federales, establecieron que durante la agresión participaron tres hombres: Víctor Manuel "N", identificado como el agresor directo y neutralizado en el lugar de los hechos.

Además de Fernando Josué "N" y Ramiro "N", quienes realizaron labores de seguimiento y logística, y fueron hallados sin vida el 10 de noviembre en hechos que podrían estar relacionados con un intento de frenar el avance de las indagatorias y eliminar posibles vínculos entre los participantes.

El pasado 11 de noviembre la viuda de Carlos Manzo y alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, señaló que si bien desconfiaba de todo y de todas las personas, ese grupo de escoltas permanecía a cargo de la seguridad de su familia.

El grupo de escoltas, responsables de la seguridad personal de Carlos Alberto Manzo, fue elegido por su entonces director de Seguridad Pública Municipal, el militar José Manuel Jiménez Miranda .

El coronel retirado del Ejército fue denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar, luego de que la golpeara y agrediera sicológicamente, según testimonio.

La denuncia le costó a Jiménez Miranda dejar el cargo y, tras llegar a un acuerdo conciliatorio con su pareja, el militar retirado fue nombrado por Carlos Manzo como su "jefe de escoltas", lo que le permitió continuar con la selección de elementos para ese grupo de guardias personales.

Los siete detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez, de Morelia, donde serán puestos a disposición de un Juez de Control.

Traslado a penal federal

Luego de ser detenido en Morelia, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó la orden de aprehensión a Jorge Armando "N", "El Licenciado", como uno de los principales operadores en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y por la noche fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1 Altiplano, donde comparecería ante un juez de control, aunque podrían esperar a realizar una sola audiencia con los escoltas detenidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", es uno de los autores criminales de este hecho, pero no el único y está identificado de esta manera por una razón.

"Es uno de los autores intelectuales, no quiere decir que sea el único. Él organiza, con evidencia perfectamente probada que tenemos integrada en la carpeta de investigación, el grupo que comete el lamentable homicidio de Carlos Manzo", indicó.

El otro actor intelectual que aún no ha sido detenido está identificado como Ramón Ángel Álvarez "R1", de quien la investigación ha arrojado que organiza la célula delictiva y es jefe de plaza en otros municipios de Michoacán y trabaja, a la par de su hermano, conocido como "R2".

El funcionario federal indicó que "El Licenciado" declaró que "R1" es su jefe inmediato, dato que se sustenta con los mensajes encontrados en los celulares de los criminales y lo vincula al caso.

El dato: La Fiscalía del Estado cumplimentó la orden de aprehensión a Jorge Armando "N", alias "El Licenciado".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

