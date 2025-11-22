La temperatura del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este sábado 22 de noviembre será agradable, según el pronóstico del clima. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con chubascos y descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.

Meteored, en el caso de Guadalajara, prevé soleado esta mañana , con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, tendremos nubes y claros y con temperaturas en torno a los 28 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 23 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 5 km/h.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Hoy 2% de probabilidad de lluvia 29 – 12 °C Domingo 5% de probabilidad de lluvia 28 – 10 °C Lunes 5% de probabilidad de lluvia 28 – 9 °C

A partir del próximo lunes se pronostica que los termómetros bajarán ligeramente otra vez, hasta alcanzar temperaturas mínimas para Guadalajara por debajo de los 10 °C .

¿Cómo estará el clima nacional este sábado?

Este día, la primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío núm. 16 recorrerán el noroeste y norte de la República Mexicana , originando chubascos y lluvias fuertes, vientos muy fuertes y descenso de la temperatura en dichas regiones; así como condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

A su vez, el frente núm. 15 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país y mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada; al final del día, el frente podría adquirir características cálidas, desplazándose hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

Con información de Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

