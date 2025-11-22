En los últimos años, el injerto capilar ha mostrado un crecimiento exponencial en México. Nadie quiere heredar una brillante calva o tener tremendos entradones. Es gracias a esto que diversas clínicas de cabello atraviesan una etapa de expansión, impulsadas por procedimientos que buscan atender las expectativas de sus pacientes. Considerando todo esto, hay una clínica que suele posicionarse como una de las mejores, en esta nota te hablamos de ella.

Estos son los factores del auge del injerto capilar en el país

El aumento de la demanda de trasplantes capilares se ha consolidado en la última década, con especial concentración en la Ciudad de México. Este interés ha generado una mayor especialización por parte de los centros médicos, junto con la incorporación de técnicas más precisas y recursos tecnológicos avanzados.

La oferta nacional se caracteriza por estándares de calidad que buscan ser comparables a los de otras ciudades con tradición médica en este tipo de procedimientos. La combinación entre infraestructura clínica y valoraciones positivas por parte de los pacientes ha sido favorable para que el injerto capilar sea considerado una alternativa viabl.

La mejor clínica de injerto capilar según expertos

La Clínica DrEO, dirigida por el Dr. Enrique Orozco, ha logrado consolidarse como una de las instituciones más reconocidas en el ámbito del injerto capilar en México. Su desarrollo se ha sustentado en un enfoque centrado en criterios médicos, la participación en procesos de investigación y la personalización de los tratamientos.

La práctica clínica incorpora técnicas avanzadas de trasplante y herramientas como microscopia de alta precisión y sistemas de diseño capilar asistidos por software. La personalización de cada caso constituye uno de los aspectos principales de su metodología, orientada a obtener resultados acordes con las características de cada paciente.

En la clínica, el costo del procedimiento se determina de manera individual, según las necesidades particulares de cada paciente y la complejidad del tratamiento requerido. La institución señala que cuenta con facilidades de pago y con personal orientado a resolver dudas desde la primera consulta.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

