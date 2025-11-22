El Gobierno de la Ciudad de México informó que la licencia permanente para conducir podrá tramitarse también durante todo el año 2026 , una decisión que busca dar continuidad a este beneficio y permitir que más ciudadanos regularicen su documentación sin prisas.

Además, las autoridades capitalinas revelaron el costo oficial que tendrá este trámite durante el próximo periodo.

Durante una conferencia de prensa realizada esta semana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que la licencia permanente formará parte del paquete financiero que presentarán para el año entrante. En ese sentido, invitó a los habitantes de la capital que aún no han gestionado este documento a realizar el proceso con tranquilidad, pues contarán con un año más para hacerlo.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, detalló que la licencia permanente ha sido uno de los programas más demandados por la población, razón por la cual decidieron extender su vigencia.

Asimismo, precisó que el costo se mantendrá sin cambios respecto a 2025, quedando nuevamente en mil 500 pesos , con el objetivo de mantener el trámite accesible para los conductores.

"Nosotros estaremos presentando al Congreso, como parte del Paquete Económico 2026, la ampliación del programa de licencia permanente, manteniendo la cuota de mil 500 pesos, en beneficio de la ciudadanía, porque es lo que busca es generar un doble beneficio: a la hora de realizar el trámite y un beneficio a la hora de realizar las inversiones", indicó.

Por otro lado, el secretario señaló que las estimaciones de recaudación por este programa para el próximo año se presentarán en el paquete económico 2026.

No obstante, adelantó que se espera entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del próximo año expedir un millón de licencias, lo cual implicaría una recaudación de mil 500 millones de pesos.

