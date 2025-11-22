Frutos secos: El peligro oculto que no ves y cómo eliminarlo

Un súper alimento que colabora a la buena salud es, sin lugar a dudas, el fruto seco. Pero deben considerarse algunas recomendaciones antes de ingerir. Aquí te contamos:

Los frutos secos son conocidos por su sabor y sus beneficios nutricionales, siendo una fuente rica de hierro, potasio, magnesio, calcio y ácido fólico. Sin embargo, su consumo puede no ser tan inocuo como parece si no se toman ciertas precauciones. Según expertos, hay medidas esenciales que deben tomarse antes de consumir frutos secos para evitar riesgos a la salud.

Aunque los frutos secos tienen un bajo contenido de humedad, lo que reduce el crecimiento de bacterias y mohos, estos microorganismos no se eliminan completamente durante el proceso de secado . Algunas bacterias, como Salmonella y E. coli, pueden permanecer latentes y reactivarse al entrar en contacto con la humedad.

Casos de enfermedades como salmonelosis y brotes de hepatitis A han sido vinculados al consumo de frutos secos contaminados . Por ejemplo, en 2021 se reportó un brote de hepatitis A en Inglaterra asociado a dátiles secos. En 2018 y 2019, hubo brotes de salmonelosis relacionados con frutas secas en Noruega y Estados Unidos.

¿Por qué lavar los frutos secos?

El lavado de los frutos secos es una medida preventiva clave para reducir la exposición a microorganismos patógenos . Aunque el proceso de secado inhibe la proliferación de bacterias, no elimina completamente los virus ni otros patógenos que pueden sobrevivir en condiciones secas.

Existen diferentes métodos de lavado dependiendo de si los frutos secos son caseros, comprados a granel o industriales:

Frutos secos caseros o a granel : Enjuágalos con agua corriente utilizando un colador para eliminar polvo y residuos.

Frutos secos industriales: Estos pueden contener dióxido de azufre, un conservante utilizado para prevenir el oscurecimiento y deterioro. Para eliminar este compuesto químico, sumérgelos en agua tibia (40-50 °C) durante 20-30 minutos, luego enjuágalos nuevamente.

Este proceso no solo mejora la seguridad alimentaria al reducir el riesgo de contaminación por bacterias y virus, sino que también hace que los frutos secos sean más seguros para personas con alergias o sensibilidad a ciertos químicos.

