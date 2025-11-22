El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este sábado sobre el avance de dos fenómenos naturales: el frente frío número 16 y la primera tormenta invernal de esta temporada. Esta es la información:Este día, la primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío núm. 16 recorrerán el noroeste y norte de la República Mexicana, originando chubascos y lluvias fuertes, vientos muy fuertes y descenso de la temperatura en dichas regiones; así como condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.A su vez, el frente núm. 15 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país y mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada; al final del día, el frente podría adquirir características cálidas, desplazándose hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.Para este día, la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará gradualmente hacia el centro de EU, dejando de afectar al país.No obstante, el frente frío núm. 16 recorrerá el norte y gradualmente el noreste del país, y en interacción con una vaguada polar, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes y vientos fuertes en la región mencionada, con rachas de viento de 80 a 90 km/h en Chihuahua y Durango, además de viento con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila; y adicionalmente descenso de las temperaturas y la posible caída de nieve y/o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua.El frente núm. 16 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias aisladas y viento con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA