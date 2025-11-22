Sábado, 22 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Clima MX

Frente frío 16 y primera tormenta invernal desatan caos en el Norte

A su vez, el frente núm. 15 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Este día, la primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío núm. 16 recorrerán el noroeste y norte de la República Mexicana. ESPECIAL / CANVA

Este día, la primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío núm. 16 recorrerán el noroeste y norte de la República Mexicana. ESPECIAL / CANVA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este sábado sobre el avance de dos fenómenos naturales: el frente frío número 16 y la primera tormenta invernal de esta temporada. Esta es la información:

Este día, la primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío núm. 16 recorrerán el noroeste y norte de la República Mexicana, originando chubascos y lluvias fuertes, vientos muy fuertes y descenso de la temperatura en dichas regiones; así como condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

No te pierdas: El frío regresa a Guadalajara el lunes; hoy el clima es agradable

A su vez, el frente núm. 15 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país y mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada; al final del día, el frente podría adquirir características cálidas, desplazándose hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

Pronóstico para el domingo 23 de noviembre

Para este día, la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará gradualmente hacia el centro de EU, dejando de afectar al país.

Te puede interesar: Reportan detención de escoltas de Carlos Manzo

No obstante, el frente frío núm. 16 recorrerá el norte y gradualmente el noreste del país, y en interacción con una vaguada polar, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes y vientos fuertes en la región mencionada, con rachas de viento de 80 a 90 km/h en Chihuahua y Durango, además de viento con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila; y adicionalmente descenso de las temperaturas y la posible caída de nieve y/o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua.

Pronóstico para el lunes 24 de noviembre

El frente núm. 16 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias aisladas y viento con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región.

Además, consulta: ¿Cuántos mexicanos viven con diabetes?

X / @conagua_clima 
X / @conagua_clima 

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones