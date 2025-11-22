El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este sábado sobre el avance de dos fenómenos naturales: el frente frío número 16 y la primera tormenta invernal de esta temporada. Esta es la información:

Este día, la primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío núm. 16 recorrerán el noroeste y norte de la República Mexicana , originando chubascos y lluvias fuertes, vientos muy fuertes y descenso de la temperatura en dichas regiones; así como condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

No te pierdas: El frío regresa a Guadalajara el lunes; hoy el clima es agradable

A su vez, el frente núm. 15 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país y mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada; al final del día, el frente podría adquirir características cálidas, desplazándose hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional .

Pronóstico para el domingo 23 de noviembre

Para este día, la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará gradualmente hacia el centro de EU, dejando de afectar al país .

Te puede interesar: Reportan detención de escoltas de Carlos Manzo

No obstante, el frente frío núm. 16 recorrerá el norte y gradualmente el noreste del país , y en interacción con una vaguada polar, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes y vientos fuertes en la región mencionada, con rachas de viento de 80 a 90 km/h en Chihuahua y Durango, además de viento con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila; y adicionalmente descenso de las temperaturas y la posible caída de nieve y/o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua.

Pronóstico para el lunes 24 de noviembre

El frente núm. 16 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país , en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias aisladas y viento con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región.

X / @conagua_clima

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA