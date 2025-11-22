Javier Duarte de Ochoa no obtuvo la libertad anticipada que buscaba y permanecerá en una cárcel mexicana.

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa permanecerá recluido en el Reclusorio Norte , toda vez que se le negó la libertad anticipada que solicitó desde diciembre de 2024 .

La jueza Ángela Zamorano determinó no otorgarle este beneficio procesal, debido a que el exmandatario no cumplió a cabalidad con los siete requisitos establecidos en Ley Nacional de Ejecución Penal .

"Al no reunirse a cabalidad los requisitos, se considera infundada la solicitud del sentenciado Javier", resolvió la juzgadora al emitir su fallo, después de tres audiencias en las que analizó el caso, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.

A decir de Zamorano Herrera, Duarte de Ochoa no cubrió el requerimiento de no contar con proceso penal vigente, ya que tiene vigente una acusación por el delito de desaparición forzada , en la que un juez decretó el sobreseimiento del proceso penal.

Sin embargo, la resolución fue impugnada por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y su resolución se encuentra pendiente, lo que significa que no ha librado la acusación.

Durante la lectura de su sentencia, la jueza de Ejecución Penal afirmó también que Duarte de Ochoa no acreditó que llevó un plan de actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas durante los más de ocho años que ha estado preso en el Reclusorio Norte, tras ser sentenciado en procedimiento abreviado por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

"La defensa no dio detalles, por lo que no se cuenta con medio de prueba sobre las actividades asignadas, es decir, hay una insuficiencia probatoria para determinar si durante su internamiento cumplió con el plan de actividades", indicó.

¿Con qué sí ha cumplido Javier Duarte?

Empero, la jueza estableció que el exgobernador de Veracruz, quien en esta ocasión vestía un suéter color caqui, cumplió con buena conducta , pese a las sanciones que tuvo por introducir a su celda artículos no permitidos, como alcohol sólido, un módem, colocar tablas para que no entrara el frío en su estancia y por alterar el orden en la unidad médica.

Asimismo, la juzgadora refirió que Javier Duarte cumplió con el requisito de tener 70% de su condena cumplida, pues ya lleva 95%, es decir, 3 mil 143 días .

Al salir de la audiencia, Pablo Campuzano de la Mora, abogado del político veracruzano, anunció que apelará la sentencia de la jueza Ángela Zamorano Herrera, ya que Duarte de Ochoa no participó en el delito de desaparición forzada .

"Independientemente de que estemos de acuerdo o no, creo que es una decisión que tenemos que acatar, tenemos que respetar, y ver los medios que nos da la ley para impugnarla. Y, bueno, pues sí, pesó a fin de cuentas esta desaparición forzada, señaló el litigante.

3,143 días lleva en el Reclusorio Norte el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, es decir, 95% de su condena.

