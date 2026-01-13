Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos cuando circulaban a bordo de su camioneta por la Zona Centro de la ciudad; tras el ataque, el conductor perdió el control del vehículo, se impactó contra una banqueta y volcó. Ambos fallecieron a consecuencia de las heridas producidas por arma de fuego.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes, cuando la pareja transitaba por el bulevar Paseo de la Juventud, a la altura de un supermercado, donde fueron alcanzados por sus agresores.

Minutos después de las 3:00 de la mañana, corporaciones policiacas y servicios de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas; sin embargo, al arribar confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales.

El ataque quedó registrado en cámaras de videovigilancia del sector. De acuerdo con las imágenes, la pareja viajaba en una camioneta Cherokee color café sobre el bulevar Paseo de la Juventud, casi esquina con la calle 2 de Abril, cuando una camioneta blanca se emparejó y desde ahí les dispararon en repetidas ocasiones.

Las grabaciones fueron aseguradas por la Fiscalía Regional e integradas a la carpeta de investigación, con el objetivo de esclarecer la mecánica del doble homicidio y avanzar en la identificación de los responsables.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, en la ciudad de Guanajuato, donde se les practicará la necropsia de ley para determinar la causa legal de muerte y proceder con la identificación oficial de las víctimas.

MF