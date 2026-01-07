SAT inmovilizará estos depósitos bancarios en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la autoridad fiscal en México y, entre sus labores, se encuentra la revisión de los movimientos bancarios de los contribuyentes, sobre todo aquellos que resulten extraños o generen discrepancias.

Es así como los movimientos bancarios, sobre todo los electrónicos, no se pueden realizar de forma arbitraria , debido a que el SAT mantiene una vigilancia sobre cada uno para que la ley se cumpla.

¿Qué depósitos inmoviliza el SAT?

En la operación de sus funciones, es posible que el SAT inmovilice depósitos bancarios de cuentahabientes para que no dispongan de ellos y aquí te explicamos en qué casos realiza esta acción .

De acuerdo al fisco, la inmovilización de depósitos bancarios significa que no se puede disponer de ellos, hasta por el importe del adeudo actualizado y sus accesorios, esto sucede cuando:

Tienes adeudos fiscales y que en su momento no interpusiste un medio de defensa o bien, la resolución definitiva fue a favor del SAT, en consecuencia, la autoridad ejerce el cobro y solicita directamente a las instituciones de banca múltiple la inmovilización y transferencia de los recursos que localice a tu nombre, hasta por el monto de tus adeudos fiscales actualizados y sus accesorios (recargos, multas y gastos de ejecución). Tienes adeudos fiscales sujetos a algún medio de defensa y existe la obligación de garantizarlos, y no has ofrecido alguna garantía , en consecuencia, la autoridad le ordena a las instituciones de banca múltiple la inmovilización de depósitos suficientes para garantizar hasta por el monto de tus adeudos fiscales actualizados y sus accesorios (recargos, multas y gastos de ejecución).

Si es el caso, el contribuyente tiene la opción de solicitar que no se inmovilicen sus depósitos bancarios y ofrecer, a cambio, algún otro tipo de garantía , como son:

Depósito en dinero o carta de crédito emitida por institución bancaria autorizada

Prenda o hipoteca

Fianza otorgada por institución autorizada

Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia

Embargo en la vía administrativa

Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente

No se debe olvidar que el SAT te notifica este acto vía buzón tributario o personalmente , siempre y cuando, esta autoridad fiscal tenga registro de tu correo electrónico o te encuentres localizable en tu domicilio fiscal, de lo contrario la notificación se realiza por estrados.

Con información del SAT

OA