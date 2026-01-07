SAT inmovilizará estos depósitos bancarios en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la autoridad fiscal en México y, entre sus labores, se encuentra la revisión de los movimientos bancarios de los contribuyentes, sobre todo aquellos que resulten extraños o generen discrepancias. Es así como los movimientos bancarios, sobre todo los electrónicos, no se pueden realizar de forma arbitraria, debido a que el SAT mantiene una vigilancia sobre cada uno para que la ley se cumpla.En la operación de sus funciones, es posible que el SAT inmovilice depósitos bancarios de cuentahabientes para que no dispongan de ellos y aquí te explicamos en qué casos realiza esta acción.De acuerdo al fisco, la inmovilización de depósitos bancarios significa que no se puede disponer de ellos, hasta por el importe del adeudo actualizado y sus accesorios, esto sucede cuando:Si es el caso, el contribuyente tiene la opción de solicitar que no se inmovilicen sus depósitos bancarios y ofrecer, a cambio, algún otro tipo de garantía, como son:No se debe olvidar que el SAT te notifica este acto vía buzón tributario o personalmente, siempre y cuando, esta autoridad fiscal tenga registro de tu correo electrónico o te encuentres localizable en tu domicilio fiscal, de lo contrario la notificación se realiza por estrados.Con información del SAT* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA