Dos personas más, presuntamente relacionadas con el homicidio de dos guardias de seguridad y las lesiones causadas a un tercero durante un ataque armado ocurrido el pasado 9 de enero en el cenote Vesica, en Tulum, fueron detenidas en Playa del Carmen, informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE).

La detención fue realizada por elementos de la Policía de Investigación, quienes identificaron a los sospechosos como Hugo Daniel “N”, alias “El Maniaco”, y Cristian Eduardo “N”. Ambos estarían vinculados con la agresión armada perpetrada contra Jonatan Emanuel Minuci, de 37 años y originario de Argentina; Derián de Jesús, de 29 años, y Saúl, de 28 años, ambos procedentes de Veracruz.

Los hechos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban cerca del estacionamiento de un cenote recreativo ubicado sobre la carretera federal Tulum–Felipe Carrillo Puerto. Como resultado del ataque, Jonatan Emanuel y uno de los guardias perdieron la vida, mientras que el tercer herido continúa recibiendo atención médica.

La Fiscalía recordó que un día antes ya se había informado sobre la detención de otros dos presuntos implicados en el mismo crimen, identificados como Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”.

De acuerdo con el reporte oficial, Hugo Daniel “N” y Cristian Eduardo “N” fueron capturados cuando presuntamente intercambiaban sustancias ilícitas sobre la avenida Cancún, entre las avenidas Tecnológico y Xel-Há, en Playa del Carmen. Durante la intervención, los agentes aseguraron marihuana y una sustancia cristalina con características similares a la metanfetamina, por lo que inicialmente fueron detenidos por delitos contra la salud.

Las primeras indagatorias establecen que los cuatro detenidos hasta el momento estarían relacionados con un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de drogas en el municipio de Tulum, línea de investigación que sigue la Fiscalía.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que en el plazo constitucional correspondiente determinará su situación jurídica.

MF