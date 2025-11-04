La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este martes 4 de noviembre sobre la presunta identidad el hombre al que se señala como autor del homicidio en contra del alcalde Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Aunque el asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, "El Cuate" , la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que aún no hay identificación .

De acuerdo con fuentes federales de seguridad, "El Cuate" era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, y era familiar de un hombre apodado "El Prángana", operador de los hermanos Álvarez Ayala -Ramón, "El R1", y Rafael, "El R2"-, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel Nueva Generación (CNG).

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que el asesino tendría entre 17 y 19 años .

En su conferencia mañanera de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo no descartó que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) .

"Todavía no está identificado, ayer lo dijo el fiscal del estado y todavía no está identificado. Había ayer varias noticias de que ya había sido identificado y aún no ha sido identificado" , comentó.

"Todos condenamos el homicidio y lo primero que tiene que haber es justicia. Lo primero, antes que nada, tiene que haber justicia y ahí es donde está nuestro compromiso de que todo el gabinete de seguridad, apoyará a la Fiscalía del estado.

"Y si es necesario, y así lo solicitan atraer el caso por la Fiscalía General, se apoyará a la Fiscalía General o a la Fiscalía del estado", dijo.

Muestran imágenes del presunto asesino

En Morelia, el gobierno de Michoacán dio a conocer una serie de imágenes en las que se observa al hombre señalado como el asesino del alcalde Carlos Manzo, en el centro de Uruapan la noche del sábado 1 de noviembre, minutos antes del ataque.

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, precisó que el ejecutor de los hechos se hospedó en un hotel del centro de Uruapan.

En una serie de fotografías y videos se le ve vestido con una camiseta negra y posteriormente se pone una sudadera blanca, que es con la que comete el crimen. En las imágenes se le observa acercándose entre la multitud al lugar donde se encuentra el alcalde, al cual disparó en siete ocasiones.

El fiscal también presentó una imagen del arma homicida la cual, señaló, está involucrada en un doble homicidio ocurrido el 16 de octubre, y en otro ataque del 23 de octubre, en el que murió una persona.

