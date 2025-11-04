Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de manera pacífica

Al agradecer las muestras de apoyo de la ciudadanía tras el asesinado de Carlos Manzo, su esposa, Grecia Quiroz, hizo un llamado para que las protestas se lleven a cabo de manera pacífica, en memoria de quien fue el alcalde de Uruapan.

Durante una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de Manzo Rodríguez, la viuda declaró que está a favor de que se alce la voz y de que el legado de su esposo continúe, pero sin incurrir en actos violentos que puedan afectar al municipio michoacano ni a terceras personas.

"Vamos a luchar, vamos a alzar la voz con quien tengamos que alzarla, vamos a exigir y vamos a pedir justicia para Carlos, sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que están cayendo en el tema de vandalismo, yo les pido de favor y en memoria de Carlos que lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada, vamos a honrar su memoria".

Recordó que la lucha de Carlos Manzo siempre fue pacífica y de una manera civilizada, ya que estaba en contra de la violencia por lo que pidió el apoyo de los ciudadanos para que continúe de la misma forma.

"Yo por favor les pido a quienes se están manifestando de una manera desordenada, afectando el municipio, afectando a terceras personas, por favor yo les pido de todo corazón que lo hagamos de manera civilizada.

"No lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer como a él le hubiese gustado", dijo.

Reiteró su agradecimiento a las muestras de apoyo hacia ella y su familia y aseguró que seguirá trabajando para honrar la memoria de su esposo y sacar al municipio adelante.

"Vamos a trabajar juntos de la mano para sacar adelante al pueblo al que él tanto se debió, el pueblo al que él tanto amo con todo su corazón".

