El expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa Gómez, fue reportado por sus familiares como desaparecido. Según la ficha de desaparición emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el exalcalde de 41 años fue visto por última vez el pasado domingo 2 de noviembre, en la localidad de Tierra Colorada, municipio de Ciudad Hidalgo.

Un informe de las áreas de inteligencia revela que, a las 3:30 horas de ese día fue visto dentro de un bar, en estado inconveniente, donde se registró una fuerte riña en la que estuvo involucrado.

Los reportes indican que Alejandro Correa estaba en compañía de una persona identificada como Rodrigo Camacho, alias "El Catrín", dueño de casas de empeño en Ciudad Hidalgo.

Durante la búsqueda e investigación, las autoridades obtuvieron la última ubicación de su camioneta marca Grand Cherokee, Modelo 2021, color blanco.

El rastreo señala que el vehículo estuvo sobre la carretera Irimbo-Maravatío, en inmediaciones de la localidad de Tzintzingareo, en el municipio de Irimbo.

Las autoridades de procuración de justicia y policiales continúan la búsqueda de Alejandro Correa, quien gobernó Zinapécuaro de 2018 a 2021, y quien al momento de su desaparición vestía una camisa a cuadros azul, un chaleco gris y un sombrero beige.

Te puede interesar: Asesinan a abogado ejidal en Cihuatlán

En la ficha de búsqueda también se señala que el exalcalde mide 1.78 metros, tiene una cicatriz entre la nariz y párpado derecho, y otra en la ceja derecha.

También tiene un tatuaje en el brazo derecho con la leyenda "No temas porque estoy contigo: Isaías 41:10" y otro en el pecho con la leyenda "todo lo puedo en Cristo", entre otros.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV