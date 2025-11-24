Calles y avenidas afectadas en CDMX por el bloqueo de transportistas

La movilidad en calles y avenidas de la Ciudad de México (CDMX) ha resultado afectada este lunes 24 de noviembre por los bloqueos carreteros de campesinos y transportistas del país.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la capital compartió en redes oficiales el listado de los eventos que se tienen contemplados para el día de hoy y sus horarios. La información brindada habla de 8 bloqueos y una marcha en la ciudad.

Vialidades afectadas en CDMX por bloqueos y marchas HOY 24 de noviembre

De acuerdo con la dependencia, las movilizaciones iniciaron la mañana de este lunes en punto de las 8:00 horas:

Alcaldía Miguel Hidalgo

08:00 H

Concentración en Av. Marina Nacional 263, Col. Anáhuac I Sección.

10:00 H

Concentración en Calz. Legaria y Av. Casa de la Moneda, Col. Irrigación.

Alcaldía Benito Juárez

10:00 H

Concentración en Av. Universidad 1200, Col. Xoco.

Alcaldía Cuauhtémoc

11:00 H

Concentración-Marcha en Av. Paseo de la Reforma 342 (Ángel de la Independencia), Col Juárez. Rumbo: Av. Paseo de la Reforma 10, Col. Juárez.

11:00 H

Concentración en Abraham González 48, Col. Juárez.

15:00 H

Concentración en Plaza del Estudiante 11, Col. Centro Histórico.

16:30 H

Concentración en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico.

18:00 H

Concentración en Juan A. Mateos 159, Col. Obrera.

Alcaldía Álvaro Obregón

16:00 H

Concentración en Av. Universidad 1449, Col. Axotla.

Asimismo, el C5 CDMX informó que este lunes no circulan los autos con engomado amarillo, hologramas 1 y 2 y terminación de placas en 5 y 6.

El C5 CDMX informó que este lunes no circulan los autos con engomado amarillo, hologramas 1 y 2 y terminación de placas en 5 y 6. ESPECIAL

Además, se ha registrado presencia de manifestantes en las principales carreteras de acceso a la capital, como México-Querétaro, México-Toluca y México-Pachuca.

¿Qué exigen los campesinos y transportistas?

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) se han manifestado previamente para exigir seguridad en las carreteras, acciones contra la corrupción que afecta el sector, además de precios justos y apoyos directos para productores de maíz.

No obstante, ante la falta de una respuesta favorable por parte de las autoridades, el día de hoy vuelven a bloquear la circulación en las carreteras.

Para conocer en tiempo real las afectaciones de estas movilizaciones, puedes mantenerte al tanto de las redes sociales oficiales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.

