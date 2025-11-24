Calificaciones SEP: ¿En qué fecha y cómo descargar la boleta del ciclo 2025-2026?

Oficialmente, el primer trimestre del ciclo escolar 2025-2026 ha terminado, lo que significa que ahora padres de familia, tutores y alumnos esperan las boletas con sus resultados académicos. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que las calificaciones podrán consultarse y descargarse esta última semana de noviembre.

Esto forma parte de un proceso que busca hacer más dinámica la entrega de resultados, permitiendo que los padres reciban las calificaciones de sus hijos tanto de manera presencial como a través de la plataforma digital habilitada por la SEP.

Sin embargo, al ser un sistema relativamente nuevo, muchas personas aún desconocen su funcionamiento. Por ello, a continuación te explicamos cuándo podrás consultar las boletas de calificaciones y cómo descargarlas fácilmente.

¿A partir de qué fecha podrán consultarse las calificaciones de la SEP?

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Educación señaló que el viernes 14 de noviembre se llevó a cabo el registro formal de las calificaciones finales por parte de los docentes de todas las escuelas de nivel básico. Sin embargo, se destacó que la consulta para estudiantes y padres estaría disponible en las siguientes fechas:

Lunes 24 de noviembre

Martes 25 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre

Jueves 27 de noviembre

Esto quiere decir que, durante cuatro días, parte de la comunidad estudiantil podrá acceder a revisar los resultados de este trimestre.

¿Cómo consultar las calificaciones de la SEP?

Como se mencionó anteriormente, existen dos alternativas para obtener las calificaciones:

Formato presencial:

Los padres deben acudir a las reuniones informativas dirigidas por el director o algún maestro, donde se entregan las boletas impresas. Esto depende de la organización de cada plantel, por lo que no hay una fecha única establecida.

Modalidad digital:

El adulto responsable del menor puede acceder a la plataforma e ingresar algunos datos para consultar y descargar las calificaciones.

¿Cómo descargar la boleta de calificaciones de la SEP?

Accede a la plataforma SIGED a través del siguiente enlace: https://siged.sep.gob.mx/SIGED/. Proporciona la CURP del alumno y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde está inscrito. Selecciona el ciclo escolar vigente, es decir, 2025-2026. Presiona la opción Consultar y el sistema mostrará la boleta solicitada. Verifica que la información del alumno y del centro educativo sea correcta. En caso de encontrar algún error, deberá corregirse directamente en la escuela. Selecciona Descargar y guarda el archivo. Así tendrás las calificaciones disponibles en tu dispositivo para consulta o impresión.

¿La boleta digital es igual de válida que una física?

En diversas ocasiones, la SEP ha reiterado que cualquier boleta descargada directamente del sitio de SIGED es totalmente válida , ya que contiene un código QR y un sello digital que respaldan su autenticidad ante cualquier autoridad educativa del país.

