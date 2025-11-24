Calificaciones SEP: ¿En qué fecha y cómo descargar la boleta del ciclo 2025-2026?

Oficialmente, el primer trimestre del ciclo escolar 2025-2026 ha terminado, lo que significa que ahora padres de familia, tutores y alumnos esperan las boletas con sus resultados académicos. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que las calificaciones podrán consultarse y descargarse esta última semana de noviembre.Esto forma parte de un proceso que busca hacer más dinámica la entrega de resultados, permitiendo que los padres reciban las calificaciones de sus hijos tanto de manera presencial como a través de la plataforma digital habilitada por la SEP.Sin embargo, al ser un sistema relativamente nuevo, muchas personas aún desconocen su funcionamiento. Por ello, a continuación te explicamos cuándo podrás consultar las boletas de calificaciones y cómo descargarlas fácilmente.A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Educación señaló que el viernes 14 de noviembre se llevó a cabo el registro formal de las calificaciones finales por parte de los docentes de todas las escuelas de nivel básico. Sin embargo, se destacó que la consulta para estudiantes y padres estaría disponible en las siguientes fechas:Esto quiere decir que, durante cuatro días, parte de la comunidad estudiantil podrá acceder a revisar los resultados de este trimestre.Como se mencionó anteriormente, existen dos alternativas para obtener las calificaciones:En diversas ocasiones, la SEP ha reiterado que cualquier boleta descargada directamente del sitio de SIGED es totalmente válida, ya que contiene un código QR y un sello digital que respaldan su autenticidad ante cualquier autoridad educativa del país.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * XP