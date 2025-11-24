Esta mañana se suspendieron operaciones en la Aduana de Manzanillo debido a los bloqueos carreteros en diversos estados del país.

La Comunidad Portuaria de Manzanillo notificó a empresas transportistas que el acceso vehicular al recinto fiscalizado está cerrado para evitar complicaciones en las operaciones logísticas .

Lee también: EN VIVO todo sobre el paro de transportistas y campesinos

“Esta medida tiene como único propósito evitar el detenimiento de unidades de carga en rutas fiscales dentro del recinto portuario, así como prevenir congestionamiento en las vialidades externas, privilegiando en todo momento la seguridad operativa y la continuidad logística de la cadena de suministro”, indicó la Comunidad Portuaria de Manzanillo.

Permanece cerrado el acceso vehicular al Puerto de Manzanillo

Desde las 5:00 horas de este lunes, el Puerto de Manzanillo permanece cerrado al acceso vehicular para unidades con carga de importación.

Asimismo, la COPOMA solicitó al gremio transportista suspender el envío de camiones con destino al recinto portuario para importación, debido a que no habrá acceso vehicular hasta nuevo aviso y hasta que se garantice el flujo adecuado al transporte.

Te puede interesar: Congreso de CDMX prepara investigación por violencia en la marcha de la Generación Z

Contecon Manzanillo informó a los usuarios que, una vez que la ruta fiscal sea abierta, se brindará apoyo a las citas programadas.

El puerto despacha hasta 4 mil unidades de transporte al día, cuyas mercancías tienen como principal destino Guadalajara.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS