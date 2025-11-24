Este lunes 24 de noviembre, previo a la realización de la marcha por el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, el Palacio Nacional de la Ciudad de México (CDMX) y la Catedral Metropolitana amanecieron blindados con vallas metálicas de cerca de tres metros de altura.

Las vallas abarcan desde la calle Seminario hasta la esquina de Corregidora, justo en la esquina del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, el frente de Catedral y su costado derecho se encuentran con vallas.

Destaca que la colocación de estas vallas ocurre a poco más de una semana en que en la marcha de la Generación Z, manifestantes derribaron este tipo de vallas y en donde se registraron actos de violencia.

Colectivas feministas han convocado a una marcha mañana martes, a las 16:00 horas, del Monumento de las Mujeres que luchan al Zócalo capitalino.

