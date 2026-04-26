Siapa anuncia corte de agua en Tlaquepaque: lista de colonias afectadas a partir del lunes

A partir del próximo lunes 27 de abril, el servicio de agua en algunas colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque presentará alteraciones, como bajas presiones e incluso cortes, derivado de los trabajos que personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) realizará en el Tanque Mirador del Tesoro. En este contexto, aquí te compartimos el listado de colonias afectadas y qué puedes hacer para solicitar una pipa gratuita en caso de requerirla.

A través de medios oficiales, el Siapa notificó a los usuarios de la ciudad sobre variaciones que el suministro de agua puede tener en algunas colonias debido a los trabajos de lavado y desinfección del Tanque Mirador del Tesoro, ubicado en Tlaquepaque. Dichas labores comenzarán el próximo lunes en punto de las 23:00 horas, generando bajas presiones y, en algunos casos, falta de suministro en zonas aledañas.

Estas acciones forman parte de la estrategia inmediata para mejorar la calidad del agua y permiten que los tanques funcionen de una manera más eficiente.

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¿Qué colonias serán afectadas por el corte de agua del Siapa?

De acuerdo con el organismo público encargado de la operación de los servicios de agua, drenaje y alcantarillado en el Área Metropolitana de Guadalajara, las colonias afectadas por las labores previamente mencionadas son:

Cerro del Tesoro

Mirador del Tesoro

Parques Colón

Los trabajos se extenderán durante varios días, por lo que se estima que el servicio se restablezca con normalidad la tarde del miércoles 29 de abril.

El Siapa notificó a los usuarios de la ciudad sobre variaciones que el suministro de agua puede tener en algunas colonias. ESPECIAL

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¿Cómo pedir una pipa de agua gratuita al Siapa?

Durante los cortes de agua, la ciudadanía suele implementar medidas de ahorro y almacenamiento, llenando recipientes para poder pasar el periodo con el menor número de percances posible. Sin embargo, en casos de emergencia, el Siapa detalló que pondrá a disposición del público la entrega de pipas de agua gratuitas.

Para obtener una, se debe contactar a través de la línea SIAPATEL con marcación rápida al 073, así como por medio de las redes sociales oficiales del organismo: X (@siapagdl) y Facebook (@siapagdl).

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado invita a la ciudadanía a estar al pendiente de sus medios de difusión oficiales para conocer más trabajos programados y las posibles afectaciones que estos pueden generar en distintos puntos del estado, con el objetivo de tomar las previsiones correspondientes.

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MB