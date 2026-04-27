El Gobierno de México anunció este lunes una reducción temporal de las comisiones cobradas por pagos con tarjeta y vales en gasolineras, como parte de una estrategia para contener el precio de los combustibles frente al alza internacional del petróleo, informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador.

"Es muy importante el anuncio para la economía de las familias mexicanas que enfrentan en estos momentos […] la posibilidad, digamos, de que haya incrementos en los combustibles dado el entorno internacional, pero la reacción del gobierno mexicano ha sido muy rápida", declaró el funcionario.

Amador explicó que se eliminará la cuota de intercambio en operaciones con tarjetas de crédito y débito, además de aplicarse descuentos en transacciones con vales usados por flotillas de transporte y logística.

"Se dejará de cobrar lo que se llama la cuota de intercambio que representa el 80 % total de la comisión. Hay una baja importante, muy importante en las comisiones", afirmó.

¿Cuándo entra en vigor la medida a las comisiones bancarias?

La medida, acordada con la Asociación de Bancos de México (ABM), empresas emisoras de vales, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entrará en vigor del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026; esta será de 2.57 pesos por cada transacción.

Según Hacienda, el objetivo es que la disminución de costos para las estaciones de servicio se refleje en menores presiones sobre el precio final al consumidor, especialmente en el diésel, clave para el transporte de mercancías.

"La comisión que le cobran a la gasolinera va a bajar y por lo tanto la gasolinera va a pagar menos por aceptar pagos digitales. Este ahorro se va a reflejar en el precio que tú pagas", sostuvo Amador.

El presidente del Consejo Directivo de la ABM, Emilio Romano Mussali, aseguró que la banca se suma a la estrategia oficial.

"Estamos comprometidos con las medidas del gobierno federal y la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger la economía de los mexicanos", dijo, al apuntar que la medida es el primer paso hacia una mayor digitalización de pagos en gasolineras y casetas.

Por su parte, Sheinbaum vinculó el anuncio al encarecimiento del crudo por la tensión internacional. "Si nosotros no hubiéramos intervenido, hoy la gasolina estaría costando más de 30 pesos (1,73 dólares)", afirmó.

La mandataria señaló que México destina alrededor de dos mil 500 millones de pesos semanales (unos 144 millones de dólares) en apoyos para evitar mayores incrementos y adelantó que se trabaja para que en el futuro los pagos en gasolineras y carreteras sean predominantemente digitales.

Con información de EFE.

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AO

