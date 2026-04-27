La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que su gobierno no politiza la relación gubernamental y de los programas que desarrollamos conjuntamente, y menos la seguridad respecto al caso de los dos agentes de la CIA que participaron en un operativo en Chihuahua y posteriormente perdieron la vida en un accidente.

Asimismo, la Mandataria cuestionó la comisión especial que creó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN), para investigar dicho caso, pues indicó que "o fue la Fiscalía o el gobierno estatal, no hay de otra".

En conferencia de prensa de este lunes 27 de abril, la Mandataria señaló que su gobierno desconocía que se había creado esa unidad de investigación; esto fue tras la reunión que sostuvo la gobernadora de Chihuahua y el secretario de Seguridad (SSPC), Omar García Harfuch.

Sheinbaum aseguró que no se trata de una disputa de partidos

“Realmente no se requerirían tantas unidades de investigación, o fue la fiscalía o fue el gobierno; no hay de otra”… “O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad (estatal)”.

"Entonces pues vamos a esperar qué dice la gobernadora. Mientras tanto, pues, es importante que se proceda en este sentido; entonces, pues, ya iremos informando. "El Gabinete de Seguridad irá informando", dijo Sheinbaum.

Sheinbaum aseguró que en este caso, partidos de oposición han asumido una posición como si esto fuera un tema de disputa de partidos políticos, lo cual, afirmó, no lo es

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Nosotros no politizamos la relación gubernamental y de los programas que desarrollamos conjuntamente, y menos la seguridad.

Sheinbaum resalta la importancia de garantizar la seguridad del país

La Mandataria resaltó que hay que garantizar la seguridad del país sea cual sea la entidad y que es muy distinto a lo que ocurrió en Chihuahua.

"Nos enteramos de que tienen una colaboración incluso en operaciones en campo del gobierno de Chihuahua y esto, pues, no está permitido por las leyes y la Constitución y eso es lo que tenemos que defender, que todos los estados de la República, todos los municipios, seamos muy estrictos en el cumplimiento de la soberanía, de la defensa de la soberanía, del respeto a la soberanía y también del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Eso es el estado de Derecho", enfatizó la Mandataria.

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AS

