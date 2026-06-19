Nacional Monte de Piedad emite nuevo aviso sobre contratos de empeño

Ayer por la noche, en un video compartido a través de las redes sociales de Nacional Monte de Piedad, Patricia Álvarez, de Atención al Cliente de la empresa, apareció para aclarar dudas e insistir en que los contratos siguen vigentes pese a la huelga que el sindicato de trabajadores sostiene por más de 8 meses.

El video con el subtítulo "Condiciones de su contrato" insiste sobre la existencia de plazos e intereses acordados y otorga una posibilidad de extensión del calendario de pagos para aquellos que deseen utilizarlo, con una advertencia que hay que tomar en cuenta.

En el vídeo, Patricia Álvarez confirmó que "las condiciones de su contrato de empeño se respetan tal y como fueron establecidas desde el inicio. Por ello, los montos, intereses y plazos acordados se mantienen sin cambios y usted pagará únicamente lo que está estipulado en su contrato". Esto ante la preocupación de clientes y usuarios respecto a la vigencia y ejecución de sus contratos.

Con ello, queda definido que "si realiza su pago en la fecha establecida en su contrato, no se generarán intereses adicionales".

¿Qué pasa si se extiende la fecha de comercialización?

La representante de Atención al Cliente señaló lo siguiente: "Sabemos que existen factores que actualmente pueden afectar la operación (…) En el caso de que su fecha de comercialización haya sido extendida, eso le brinda más tiempo para realizar su pago". Sin embargo, advirtió que si se utiliza este mecanismo, "solo debe considerar que si utiliza esta acción durante los días adicionales, los intereses se manejarán de manera diaria de acuerdo a la tasa del producto contratado".

Por último, el mensaje culminó como las anteriores comunicaciones que ha realizado el Nacional Monte de Piedad en sus redes: recordando que cualquier duda o aclaración será atendida a través del Centro de Atención a Clientes al 55 2629 2790 o a través del correo electrónico servicioaclientes@montepiedad.com.mx.

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OB