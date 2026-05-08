Calendario Escolar SEP 2026: esto dicen los padres del supuesto adelanto de 40 días

La posible modificación del calendario escolar por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha generado un intenso debate a nivel nacional. Ayer, Mario Delgado, titular de la dependencia, informó que el ciclo lectivo 2025-2026 terminaría con 40 días de anticipación debido a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que ha provocado diversas reacciones de preocupación entre los padres de familia, docentes y especialistas en educación básica.

Reacciones al cambio en el calendario escolar de la SEP

A través de redes sociales, foros de discusión y entrevistas en medios de comunicación, múltiples asociaciones de padres de familia han manifestado su inconformidad ante esta medida.

La principal preocupación radica en el impacto académico que esta reducción de clases presenciales podría tener en los estudiantes, argumentando que la formación integral de los menores no debería verse comprometida por la organización de un evento deportivo internacional.

En este sentido, diversos testimonios recabados apuntan a que un recorte como este en los días efectivos de clase afectaría el cumplimiento de los planes de estudio vigentes y agravaría el rezago educativo presente desde la pandemia de COVID-19.

También se cuestionó que las modificaciones se apliquen en todos los Estados de la República, a pesar de que el Mundial solo tendrá tres sedes en el país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Los tutores exigen a las autoridades educativas que se priorice el aprendizaje de los alumnos y se busquen alternativas logísticas que no impliquen la pérdida de más de un mes de actividades académicas, subrayando la importancia de mantener la regularidad en las aulas.

Sheinbaum habla sobre posibles modificaciones al calendario escolar

Ante la creciente controversia, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó esta mañana que aún no hay un calendario definido , puesto que todavía se estaría evaluando la propuesta de Mario Delgado, la cual habría surgido directamente de las peticiones de distintas entidades de la República y de los maestros, quienes habrían solicitado adelantar el inicio de las vacaciones por la realización del Mundial de Futbol.

“Es una propuesta la que hizo Mario Delgado que viene de los propios Estados de la República; no es decisión de Mario. Se juntaron los secretarios de Educación de las entidades y, a solicitud de los maestros, se planteó adelantar las vacaciones” , dijo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

