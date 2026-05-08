No solo lo económico, así ha afectado la huelga en Nacional Monte de Piedad

La huelga en Nacional Monte de Piedad no solo ha dejado consecuencias económicas entre sus trabajadores, también ha provocado desgaste emocional, incertidumbre y tensión familiar tras más de siete meses de conflicto laboral. Mientras las negociaciones continúan sin resolverse, empleados aseguran que la situación ha cambiado por completo su vida cotidiana.

Trabajadores de la institución señalaron en entrevista con el Diario de Querétaro, que enfrentar tantos meses sin ingresos estables se ha convertido en una situación cada vez más difícil, especialmente para madres solteras y personas que han tenido que recurrir a préstamos o apoyo familiar para cubrir gastos básicos.

Huelga afecta emocionalmente a empleados del Nacional Monte de Piedad

Araceli, una de las empleadas en paro, explicó que la incertidumbre sobre el futuro laboral y la falta de acuerdos han complicado el día a día de quienes permanecen en la protesta, comentó que, además de solventar servicios y alimentación, muchos continúan asistiendo a guardias relacionadas con el movimiento, lo que también limita la posibilidad de conseguir otro empleo con horarios formales.

La trabajadora aseguró que el desgaste económico ha venido acompañado de una fuerte carga emocional, ya que muchas familias viven prácticamente al límite mientras intentan sostener sus gastos diarios, también señaló que la postura de la administración respecto a las modificaciones del contrato colectivo ha mantenido estancadas las negociaciones.

Aunque algunos empleados han buscado fuentes alternas de ingreso, explicaron que la dinámica del paro dificulta integrarse a otros trabajos de tiempo completo, ante ello, familiares, parejas e hijos se han convertido en el principal respaldo económico para muchas personas afectadas.

Los trabajadores reconocen que el conflicto ya ha impactado también en el entorno familiar, especialmente entre quienes tienen hijos pequeños y deben continuar cubriendo necesidades básicas pese a la falta de estabilidad financiera.

A más de siete meses del inicio de la huelga en Nacional Monte de Piedad, los empleados aseguran que el ánimo se mantiene golpeado, aunque todavía conservan la esperanza de alcanzar un acuerdo favorable para ambas partes.

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NA