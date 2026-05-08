Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que no mantiene comunicación directa con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, reveló sus encuentros privados con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

Con Gutiérrez Müller, una relación de amistad

Sheinbaum Pardo reveló que de vez en cuando se reúne con Beatriz Gutiérrez Müller , esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues indicó que mantienen una relación de amistad .

En conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, la Mandataria federal detalló que con Beatriz Gutiérrez Müller hablan sobre las familias, de su nieto, así como de su trabajo académico.

Sheinbaum no se ha reunido con AMLO

La jefa del Ejecutivo federal reiteró que no se ha reunido con el expresidente López Obrador .

“Veo a su esposa de vez en cuando, porque la quiero, porque somos amigas desde hace tiempo. No porque no tenga comunicación con el presidente López Obrador no voy a dejar de ver a Beatriz. Nos conocemos desde el gobierno de la Ciudad y hemos mantenido una relación de amistad”.

"Entonces muy de vez en cuando, no es muy seguido, pero nos hemos llegado a ver y hablamos de nosotras, de la familia, de cómo está, de su trabajo académico, de mi nieto, en fin . Pero una comunicación con el presidente, pues no hemos tenido más que lo que nos da ser parte del mismo proyecto de transformación", detalló.

Sheinbaum rechaza que haya mala relación con Trump

La jefa del Ejecutivo federal señaló que hay algunos grupos en Estados Unidos y en México que buscan que haya una mala relación entre ambos países, pero afirmó que "también se van a quedar con las ganas".

"Habrá algunos de aquel lado de Estados Unidos y de este lado que no quieren que haya una buena relación entre ambos gobiernos, pero yo estoy segura que se van a quedar con las ganas", expresó.

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OA