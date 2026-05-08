Viernes, 08 de Mayo 2026

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México | Seguridad en Sinaloa

Harfuch reporta ataque contra elementos de seguridad en Culiacán

El funcionario de la SSPC declaró que la situación se encuentra controlada en Sinaloa 

Por: Fabián Flores

García Harfuch aseguró que el despliegue operativo continúa en la zona

García Harfuch aseguró que el despliegue operativo continúa en la zona "para garantizar la seguridad de la población y detener a todos los responsables". X / @OHarfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó desde sus redes sociales que elementos de la corporación que encabeza fueron agredidos por civiles armados en Culiacán, Sinaloa.

El funcionario detalló que los elementos realizaban una investigación a una supuesta organización criminal que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas.

 García Harfuch reporta ataque contra elementos de seguridad en Sinaloa. X / @OHarfuch
 García Harfuch reporta ataque contra elementos de seguridad en Sinaloa. X / @OHarfuch

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El funcionario de la SSPC declaró que la situación se encuentra controlada. Además, de manera preliminar se reporta que hay una persona detenida y se han contabilizado a dos agresores fallecidos.

En lo que va de esta movilización se han asegurado cinco armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda "MF".

García Harfuch aseguró que el despliegue operativo continúa en la zona "para garantizar la seguridad de la población y detener a todos los responsables".

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