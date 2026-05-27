El calor extremo no da tregua al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este miércoles 27 de mayo de 2026. Si planeas salir, necesitas saber que los termómetros alcanzarán niveles críticos al mediodía . Prepárate, ajusta tus horarios y evita que las altas temperaturas arruinen tu jornada.

De acuerdo con el reporte meteorológico matutino emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de hoy estará dominada por un persistente sistema anticiclónico posicionado sobre el occidente del territorio nacional, lo que inhibe la formación de nubes .

Este fenómeno meteorológico de alta presión mantendrá los cielos mayormente despejados en toda la región, permitiendo que la radiación solar ingrese de manera directa y sin ningún tipo de filtro natural hacia la superficie de la capital jalisciense.

Como consecuencia directa de estas condiciones atmosféricas, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad se mantiene prácticamente nula durante todo este miércoles , prolongando la temporada de estiaje que afecta a la región y secando aún más el ambiente.

El pronóstico de temperaturas para hoy

Los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), institución perteneciente a la Universidad de Guadalajara (UdeG), detallaron el comportamiento térmico esperado para las próximas horas, advirtiendo sobre un incremento sustancial en los valores del termómetro.

Durante las primeras horas del día, los tapatíos experimentaron una temperatura mínima que rondó los 17 grados Celsius, ofreciendo una mañana relativamente fresca que rápidamente quedará en el olvido conforme el sol gane altura en el horizonte.

Sin embargo, el calentamiento diurno será sumamente acelerado en toda la metrópoli , elevando los termómetros de forma drástica antes del mediodía y transformando el ambiente matutino en un escenario sofocante para quienes transitan por la vía pública.

Se pronostica oficialmente que la temperatura máxima alcance los 35 grados Celsius a la sombra , registrando su pico más alto en la franja horaria comprendida entre las 14:00 y las 16:00 horas de este caluroso miércoles.

Es importante destacar que la sensación térmica en las calles podría superar fácilmente los 37 grados Celsius , especialmente en aquellas zonas con alta densidad vehicular, planchas de concreto extensas y escasa cobertura de árboles que brinden sombra.

Impacto en las diferentes zonas del AMG

El conocido efecto de isla de calor urbana será particularmente intenso en el centro histórico de Guadalajara y en los corredores industriales, donde la acumulación de asfalto y edificios retiene la energía solar durante gran parte del día.

En marcado contraste, las áreas periféricas y los fraccionamientos ubicados en las cercanías del Bosque La Primavera podrían registrar un ambiente marginalmente más fresco al atardecer, gracias a la influencia reguladora de esta importante reserva natural del estado.

Respecto a la circulación de los vientos, estos soplarán predominantemente desde el oeste a una velocidad moderada que oscilará entre los 10 y los 25 kilómetros por hora, sin que se esperen ráfagas significativas que ayuden a refrescar.

Esta escasa ventilación en la cuenca atmosférica contribuirá a que la sensación de bochorno y pesadez persista en el ambiente incluso varias horas después de que el sol se oculte en el horizonte del occidente de la ciudad.

Recomendaciones clave para proteger tu salud

Ante este panorama climático tan adverso, las autoridades sanitarias y los elementos de Protección Civil instan a toda la población a tomar medidas preventivas inmediatas para salvaguardar su integridad física y evitar emergencias médicas relacionadas con el calor.

El índice de radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles catalogados como extremos a partir del mediodía, por lo que la protección de la piel y los ojos se vuelve una medida de carácter obligatorio para cualquier persona que salga.

Para evitar sufrir los temidos golpes de calor o cuadros severos de deshidratación, es vital que sigas estos tips rápidos y efectivos durante el desarrollo de tu rutina diaria en la ciudad:

Hidratación constante: Bebe agua natural de forma regular, incluso si no sientes sed.

Bebe agua natural de forma regular, incluso si no sientes sed. Protección solar: Aplica bloqueador con factor alto cada cuatro horas y utiliza gafas oscuras.

Aplica bloqueador con factor alto cada cuatro horas y utiliza gafas oscuras. Ropa adecuada: Viste prendas holgadas, fabricadas con algodón y en tonos claros para reflejar la luz.

Viste prendas holgadas, fabricadas con algodón y en tonos claros para reflejar la luz. Evita el sol: Reduce al máximo tus actividades físicas al aire libre en las horas pico.

Finalmente, al caer la noche sobre la ciudad, el termómetro descenderá de manera gradual hasta estacionarse en los 23 grados Celsius , ofreciendo un clima ligeramente más tolerable que permitirá a los ciudadanos descansar tras una jornada extenuante.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

* ** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA