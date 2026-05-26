Miles de familias en México ya se mantienen atentas al inicio de los depósitos correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026, periodo en el que se entregará el apoyo económico de la Beca Rita Cetina y de la Beca Benito Juárez. Ante ello, los beneficiarios de ambos programas buscan conocer las fechas oficiales de pago para este nuevo ciclo.

Tanto la Beca Rita Cetina como la Beca Benito Juárez forman parte de los principales programas sociales promovidos por el Gobierno de México a nivel nacional. Estas iniciativas tienen como finalidad otorgar apoyo económico a estudiantes de educación básica y media superior que necesitan respaldo para dar continuidad a sus estudios.

¿Cuándo depositan el bimestre mayo-junio 2026?

Para el bimestre mayo-junio, las autoridades continuarían aplicando el sistema de dispersión de pagos conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, mecanismo que ya ha sido utilizado en anteriores entregas de estos programas sociales debido a su funcionamiento eficiente.

No obstante, hasta el momento la Secretaría del Bienestar no ha dado a conocer de forma oficial el calendario correspondiente. Aunque todavía no existe un anuncio formal, entre los beneficiarios ya comenzó a difundirse un calendario tentativo con la organización diaria de los depósitos. De acuerdo con esa información no oficial, los pagos iniciarían el lunes 1 de junio; sin embargo, se recomienda esperar la confirmación de la secretaría o de Julio León, coordinador nacional de las becas, mediante sus canales oficiales.

Calendario tentativo de pagos por apellido para mayo-junio

Si bien este calendario solo es tentativo, ofrece una guía clara de cómo podrían distribuirse los recursos durante los primeros días del mes de junio, y que contempla el periodo completo con mayo. Además, vale la pena recordar que estos serían los pagos destinados a las familias que forman parte del programa de continuidad, en el caso de la Beca Rita Cetina.

La organización tentativa para la entrega de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez queda estructurada de la siguiente manera:

Fecha | Letras

Lunes 1 de junio | A, B

Martes 2 de junio | C

Miércoles 3 de junio | D, E, F

Jueves 4 de junio | G

Viernes 5 de junio | H, I, J, K, L

Lunes 8 de junio | M

Martes 9 de junio | N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10 de junio | R

Jueves 11 de junio | S

Viernes 12 de junio | T, U, V, W, X, Y, Z

Este calendario debe tomarse únicamente como referencia, ya que la Secretaría del Bienestar no ha emitido algo oficial hasta el momento.

La recomendación principal es consultar únicamente los canales institucionales para evitar información incorrecta o confusiones sobre los depósitos.

¿Cuántos pagos restan en 2026 y cómo cobrar tu dinero?

Según la información oficial, los apoyos económicos de estas becas se entregan durante los meses con actividad escolar. Debido a ello, los recursos se distribuyen a lo largo de 10 meses del año y no contemplan pagos durante julio ni agosto, ya que corresponden al periodo vacacional.

Asimismo, el esquema de dispersión no opera de forma mensual, sino mediante depósitos bimestrales. En consecuencia, cada estudiante inscrito en el programa recibe cinco pagos durante el año, los cuales integran el monto acumulado equivalente a dos meses de apoyo económico para contribuir a la continuidad de su formación académica.

Para acceder al recurso sin inconvenientes, los beneficiarios o sus tutores deben utilizar la tarjeta del Banco del Bienestar. A través de este plástico oficial, el dinero puede retirarse en efectivo tanto en cajeros automáticos como en sucursales autorizadas.

Saber más…

Esta nota informativa se actualizará de manera inmediata en cuanto la Secretaría del Bienestar confirme el calendario oficial de pagos para el periodo mayo-junio de 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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