Ayer se dio a conocer que en un operativo conjunto de las fuerzas federales, se logró la captura de Isaí Martínez Cepeda, alias "El Chinacate", identificado como sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y un presunto operador clave de la facción de "Los Chapitos" del Cártel del Pacífico .

La detención se realizó mediante un cateo domiciliario en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora, según confirmó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Golpe a "Los Chapitos": ¿Quién es "El Chinacate"?

De acuerdo con las investigaciones de inteligencia federal, Martínez Cepeda se desempeñaba como uno de los principales coordinadores logísticos y operadores de la estructura criminal dirigida por los hijos de Guzmán Loera . Es además hermano de Enoc Martínez Cepeda, alias "El Vocho".

Las autoridades señalan a "El Chinacate" como una pieza central en el tráfico internacional de estupefacientes . Entre los antecedentes delictivos vinculados a su red de operación destacan:

Tráfico de fentanilo: El año pasado coordinó la venta y envío de 10 mil píldoras de fentanilo hacia el mercado de los Estados Unidos.

El año pasado coordinó la venta y envío de 10 mil píldoras de fentanilo hacia el mercado de los Estados Unidos. Drogas sintéticas: Era el encargado de la producción y distribución de narcóticos sintéticos con rutas de destino hacia la Unión Americana y Costa Rica.

El operativo de captura en Nogales, Sonora

La detención de Martínez Cepeda fue el resultado de un despliegue coordinado en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los efectivos federales ubicaron un inmueble en la colonia Casa Blanca, en el municipio de Nogales. Tras recabar los datos de prueba necesarios, un Juez de Control otorgó la orden de cateo para intervenir la propiedad. El mandamiento judicial se cumplimentó de manera inmediata, logrando el arresto del implicado sin que se reportaran bajas o enfrentamientos .

Orden de extradición vigente hacia Estados Unidos

A la par de los señalamientos en territorio nacional, "El Chinacate" cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición vigente , derivada de requerimientos judiciales por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Tras ser notificado de sus derechos constitucionales, el detenido y los objetos asegurados en el inmueble fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento al proceso de extradición. Por su parte, la vivienda de la colonia Casa Blanca quedó sellada y bajo resguardo de las autoridades policiales.

A través de un comunicado oficial, el Gabinete de Seguridad resaltó que esta captura refrenda el compromiso de las instituciones del Estado mexicano para garantizar la paz, la seguridad y el Estado de derecho en el país.

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