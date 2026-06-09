A solo dos días de inaugurar el Mundial 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció un boicot de la ultraderecha y exhibió al empresario Ricardo Salinas Pliego por "llamar a la violencia". Este choque de poder enciende las alertas sobre si las protestas magisteriales empañarán el mayor escaparate global de México.

Sheinbaum acusó que a dos días de la inauguración del Mundial 2026, los opositores a su gobierno quieren dar la idea a nivel internacional de que hay caos en México en medio de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.

Sheinbaum acusa a Salinas Pliego de llamar a la violencia

Al señalar a la ultraderecha y comentar que "los extremos se juntan", Sheinbaum Pardo exhibió al empresario Ricardo Salinas Pliego por hacer un llamado "a la violencia" en el marco de la Copa FIFA 2026 y diversas manifestaciones.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de junio en Palacio Nacional, garantizó que "el Mundial se va a disfrutar" y aceptó que no tiene pruebas que Salinas Pliego esté detrás de manifestaciones como las de la CNTE .

"Desde nuestra perspectiva, que lo hemos analizado mucho, no se explican estas manifestaciones y menos las que tienen un carácter violento. Y esto es para el pueblo de México y para el mundo: Nosotros lo vemos como una provocación, como para decir '¡miren, qué mal está la situación en México!'".

A un día de conmemorase el Halconazo del 10 de junio de 1971, la titular del Ejecutivo federal reiteró que su gobierno no va a reprimir ninguna manifestación y mencionó que tampoco se busca ocultar a nivel internacional lo que está pasando en nuestro país.

"En México no hay problema. Bueno, sí hay muchos problemas pero los atendemos,. Pero no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social, no existe. Hay ciertos grupos que no están de acuerdo con medidas y se les atiende como en cualquier país del mundo (...). ¿Se quiere manifestarse? Pues que se manifiesten de manera pacífica. ¿Qué sentido tiene manifestarse de manera violenta?", declaró.

Sheinbaum exhibe a Salinas Pliego en Palacio Nacional

En el Salón Tesorería, la Presidenta mostró una conversación de Salinas Pliego con la periodista Adela Micha en la que el empresario hace un llamado a "otra cosa más ruda" .

"A lo mejor es necesario hacer una huelga en cierto momento. A lo mejor es necesario presencia física y bloquear los accesos, nada de que manifestación de blanco y pacífica. ¡Vale madre! Ya lo hicieron y no sirve para nada, tiene que ser más más rudo", expresó Salinas Pliego.

Al ser cuestionada si considera que el dueño de TV Azteca está detrás de algunas manifestaciones, Sheinbaum respondió: "No tengo pruebas, pero digo que si los extremos se juntan (...). Cómo es, lo digo de manera muy responsable, cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el gobierno de México llama a la violencia, porque eso es lo que dice ahí. Y él asimismo dice que es de derecha, de ultraderecha. Y al mismo tiempo, las personas que están aquí en el centro de la Ciudad", comentó al señalar que normalistas intentaron ingresar al Zócalo cuando fueron retenidos en la caseta de Tlalpan.

Ante supuestos artefactos explosivos encontrados a los normalistas que se sumaron al movimiento de la CNTE, la Mandataria reconoció el "buen trabajo" de la Policía de la Ciudad de México.

"Entonces, los extremos se juntan y quieren dar una idea de que hay caos, de que hay problemas justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo", declaró al reiterar el llamado a que las manifestaciones sean pacíficas.

“Pues sí hay una provocación para mostrar que hay caos en México, y eso no es cierto, está montado (...). No vamos a reprimir (...). Pues estamos viviendo esta situación y no tiene por qué esconderse. Sino al revés, abrirla y explicar que las vallas que están puestas en distintos lugares, pues es para evitar y para mantener la seguridad del lugar (...)”.

"Es una situación en donde se quiere hacerse parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande y eso no es verdad. No es así, porque yo camino por todo el país sin problema y la gente apoya al gobierno (...)", añadió.

Sheinbaum garantiza la inauguración Mundial

"Vamos a actuar de manera muy responsable y se garantiza la inauguración, está garantizada . No hay problema se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna provocación. Pero es importante que la gente sepa que nos quieren colocar en esta circunstancia. ¿quiénes? Pues desde la ultraderecha, porque así se llaman a sí mismos, que de manera muy responsable están llamando a la violencia", declaró.

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OA