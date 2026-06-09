El ciclón tropical “Boris” tocó tierra esta madrugada entre Guerrero y Oaxaca, trayendo consigo lluvias torrenciales que amenazan con desbordamientos y deslaves. Si vives en el centro o sur de México, tu rutina de hoy martes podría verse severamente afectada por este peligroso fenómeno natural.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema ciclónico ingresó al territorio nacional alrededor de las 03:00 horas, tiempo del centro .

Su centro de circulación se localizó exactamente a 45 kilómetros al nor-noroeste de Punta Maldonado y a 150 kilómetros al este-sureste del puerto de Acapulco, encendiendo las alertas regionales.

Al momento de su violento impacto contra la costa, el fenómeno meteorológico registró vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, acompañados de rachas destructivas de hasta 75 kilómetros por hora.

Tras chocar directamente con la compleja orografía mexicana, la tormenta tropical comenzó a perder fuerza rápidamente, degradándose a una depresión tropical en la actualización de las 06:00 horas .

Zonas de mayor riesgo tras el impacto

A pesar de su evidente debilitamiento en tierra, las amplias bandas nubosas de la ahora depresión tropical mantienen en alerta máxima a gran parte del litoral del Pacífico mexicano.

La Conagua advirtió a través de sus canales oficiales que se esperan precipitaciones puntuales muy fuertes, estimadas entre 50 y 75 milímetros, en diversas regiones de Jalisco, Colima y Michoacán .

Asimismo, el sureste del estado de Guerrero y el sector oeste de Oaxaca continuarán recibiendo lluvias de intensidad torrencial durante las próximas 24 horas, complicando las labores de rescate.

El centro del país definitivamente no escapará de los efectos colaterales, pues se pronostican lluvias fuertes y constantes en Puebla, el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

Oleaje elevado y vientos peligrosos

Además de las intensas precipitaciones, el meteoro está generando condiciones marítimas sumamente adversas que ya obligaron a las capitanías a cerrar varios puertos a todo tipo de navegación.

Los pronósticos meteorológicos prevén rachas de viento sostenido de entre 60 y 80 kilómetros por hora, afectando principalmente a las comunidades asentadas en las costas guerrerenses y oaxaqueñas.

Por su parte, el oleaje provocado por el sistema alcanzará alturas peligrosas de 2 a 3 metros en los litorales turísticos y pesqueros de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante este panorama, las autoridades federales y estatales han hecho un llamado urgente a la población para extremar precauciones ante el inminente riesgo de deslaves en zonas montañosas.

También existe una muy alta probabilidad de un rápido incremento en los niveles de ríos y arroyos, lo que podría desencadenar inundaciones severas en áreas bajas y urbanas.

Finalmente, se recomienda encarecidamente a los habitantes de las zonas vulnerables mantenerse informados a través de los avisos oficiales y ubicar de inmediato los refugios temporales más cercanos.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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