Este martes, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, recordó que algunos de los docentes que participan en las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron la propuesta de adelantar las vacaciones de verano debido a la celebración del Mundial de Futbol y a las condiciones climatológicas en algunos estados; sin embargo, "ahora están en paro".

“Muchos de estos maestros de la Coordinadora, cuando se hizo la propuesta del calendario escolar, decían: ‘No, no estamos de acuerdo con que se adelanten las vacaciones, queremos que haya clases’. Pero ahora están en paro” , cuestionó Delgado.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación presentó un informe sobre los acuerdos alcanzados con el magisterio, donde llamó a los docentes a valorar las propuestas presentadas por el Gobierno.

Ante las persistentes protestas de la CNTE, el funcionario indicó que no es necesario que los maestros realicen este tipo de manifestaciones, al tiempo que llamó a cerrar el ciclo escolar.

"Es el doble de lo que ganaban con Calderón", dice Delgado sobre el salario de los maestros

En el Salón Tesorería, el secretario señaló que durante el gobierno panista de Felipe Calderón un maestro ganaba 9 mil 200 pesos, cifra que aumentó a poco más de 11 mil pesos durante la administración del priista Enrique Peña Nieto. Asimismo, mencionó que con Andrés Manuel López Obrador un docente percibía 17 mil 635 pesos y que ahora, en esta administración, el salario supera los 20 mil pesos.

"Es el doble de lo que ganaban con Calderón. Es claramente una de las mejores medidas y un gran reconocimiento al magisterio nacional tener una política salarial de recuperación de todo lo que se perdió en el periodo neoliberal", dijo Mario Delgado.

Asimismo, aseguró que "hay justicia" para las y los docentes de México, como la reinstalación de quienes fueron suspendidos por oponerse a reformas.

Más de 1.4 millones de alumnos, sin clases por paro de la CNTE

El titular de la Secretaría de Educación Pública informó que el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha dejado sin clases a un millón 410 mil 459 alumnos en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, además de la Ciudad de México.

"Queremos que haya clases, pero ahora están en paro. Es importante ya regresar para, de manera ordenada, cerrar el ciclo escolar", indicó al destacar que se ha apoyado al magisterio en los estados donde se mantiene el paro.

"No es necesario hacer este tipo de manifestaciones, aunque las respetamos; respetamos la manifestación pacífica, pero hay una atención permanente (...)", declaró.

Finalmente, destacó que el Gobierno de México atiende dos de las principales demandas del magisterio: la desaparición del Usicamm y la revisión de la Ley del ISSSTE de 2007.

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MB