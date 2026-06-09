Sheinbaum pone en duda su asistencia al Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo por protestas de la CNTE

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó abierta la posibilidad de no asistir al Fan Fest del Mundial 2026 que se realizará en el Zócalo de Ciudad de México, debido a las movilizaciones y bloqueos que mantienen maestros y otros grupos en el centro de la capital del país.

Sheinbaum condiciona su asistencia al desarrollo de las protestas

Durante "La Mañanera del pueblo" de este martes, Claudia Sheinbaum explicó que sigue de cerca la situación derivada de las manifestaciones para determinar si podrá acudir al evento organizado con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Vamos a ver cómo se desarrolla lo que está ocurriendo con los maestros y algunos otros grupos, porque tengo que estar atenta a eso, evidentemente. Entonces, hay un equipo que está atento permanentemente a eso. Pero vamos a ver cómo se desarrolla", declaró.

La Mandataria fue cuestionada sobre su posible presencia en el Fan Fest del Zócalo, donde antes había adelantado que asistiría para seguir el partido inaugural del torneo.

El Fan Fest del Zócalo espera a miles de aficionados

El Gobierno de México ha preparado un espacio especial en la Plaza de la Constitución para que aficionados nacionales y extranjeros puedan disfrutar de los encuentros del Mundial.

Sheinbaum había señalado previamente que acudiría para presenciar el debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, después de haber entregado su boleto para el encuentro en el Estadio Ciudad de México a una niña indígena.

De acuerdo con información oficial, el Fan Fest del Zócalo podría recibir hasta 60 mil aficionados durante las jornadas de partido.

Además, el acceso será gratuito y el espacio permanecerá habilitado durante todos los días que dure el torneo.

Gobierno asegura que existe logística para el acceso

Respecto a la organización del evento, la titular del Ejecutivo federal afirmó que ya se cuenta con un esquema definido para el ingreso de los asistentes.

"Ya se sabe cómo van a entrar (los turistas)", señaló.

La declaración ocurrió luego de que visitantes y creadores de contenido manifestaran en redes sociales inquietudes relacionadas con los accesos al Zócalo capitalino durante la celebración del Mundial.

Protestas de la CNTE continúan en la capital

Las declaraciones de la presidenta se producen en medio de las movilizaciones encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Desde el pasado 1 de junio, la organización magisterial inició un paro nacional y ha realizado bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de Ciudad de México para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Sheinbaum cuestionó particularmente aquellas acciones que, afirmó, han derivado en situaciones de confrontación.

"No se explican estas manifestaciones y menos las que tienen un carácter violento. Y esto es para el pueblo de México y para el mundo. Nosotros lo vemos como una provocación", afirmó.

Sheinbaum defiende el diálogo y las medidas para docentes

La Mandataria sostuvo que su administración ha mantenido abiertos los canales de comunicación con el magisterio y ha impulsado acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales y de retiro de los trabajadores de la educación.

Asimismo, defendió las medidas implementadas en materia de pensiones y explicó la complejidad de revertir la reforma aprobada en 2007.

"Hemos explicado que la derogación de la ley del 2007 representa el 20% del PIB mexicano y que además ya está en cuentas individualizadas, que es muy complejo derogar esa ley", dijo.

Mundial 2026 inicia el 11 de junio

El partido inaugural del Mundial 2026 se disputará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, recinto ubicado en la capital mexicana.

En ese encuentro, la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el arranque de la justa mundialista.

Saber más

Claudia Sheinbaum puso en duda su asistencia al Fan Fest del Mundial.

La decisión dependerá de la evolución de las protestas de la CNTE y otros grupos.

El Fan Fest del Zócalo tendrá acceso gratuito durante todo el torneo.

El espacio podría recibir hasta 60 mil aficionados en días de partido.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Con información de EFE

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