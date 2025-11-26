La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó este miércoles que desplegará equipos para dialogar con los productores que mantienen bloqueos carreteros en diversos estados de la República, en exigencia a precios justos para sus cosechas.

La medida es adoptada por la secretaría tras el rompimiento de la mesa de trabajo del martes 25 de noviembre. En este contexto, el Gobierno de México ratificó su disposición a dialogar y atender las demandas sociales, por ello, indicó que este despliegue es para atender sus problemáticas "ya que cada región es distinta".

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a productores agrícolas y transportistas que bloquean tramos carreteros a sentarse a dialogar en una mesa de trabajo "para lograr acuerdos y evitar afectaciones a la población".

Reiteró que la afectación a terceros no es la vía para lograr una solución: "Por el contrario, el diálogo para llegar a un entendimiento es la ruta correcta para el establecimiento de consensos".

"El cierre de vialidades impide el ejercicio del derecho al libre tránsito de la ciudadanía y afecta gravemente el paso de servicios y productos necesarios para la vida y economía de las comunidades", dijo la Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

La Segob señaló que se convocó a una mesa de diálogo con el Gobierno federal, pero los manifestantes no aceptaron la realización de mesas de trabajo, ni tampoco accedieron a la liberación de las carreteras bloqueadas.

