Gerardo Fernández Noroña se lanzó en contra de la nueva presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, luego de que esta pidiera investigar a los morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

Al respecto, el senador por Morena sugirió que Quiroz utilizaría el homicidio de su esposo para impulsar su candidatura por Michoacán:

"La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea" , dijo durante un reciente videochat.

Grecia Quiroz asumió el cargo que ocupaba Carlos Manzo antes de que fuera asesinado el pasado 1 de noviembre durante un evento por el Día de Muertos en el centro de Uruapan.

El expresidente del senado dijo que la viuda tendrá todo el apoyo de los partidos de oposición debido a que requieren "figuras fascistas" para legitimar a la derecha.

"Fue una declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz en Uruapan que señala a Godoy y a Morón como posibles responsables. Puede ir a declarar a la fiscalía y dar elementos si es que los tiene" , apuntó.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, dijo que no comentaría nada sobre el tema: "Yo lo que digo es que el día de hoy tenemos que conmemorar la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres".

"Yo no comentaría nada al respecto", dijo al insistirle sobre la gravedad de las declaraciones de Fernández Noroña.

