La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) celebró la aprobación de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, a la que calificó como un “paso decisivo” para frenar pérdidas económicas, el cierre de negocios familiares y el desplazamiento del comercio formal en todo el país. Por ello, pidió que se traduzca en una protección real para las empresas.

“La extorsión no sólo distorsiona el mercado: cobra vidas, encarece productos y destruye confianza. Perseguirla de oficio no es sólo una medida jurídica: es un acto de justicia, de memoria y de Estado. Desde el sector productivo, desde los negocios familiares, llevamos años pidiendo esta reforma porque sabemos lo que significa operar bajo amenaza. Hoy reconocemos que el Estado ha escuchado ”, dijo el presidente del organismo, Octavio de la Torre de Sttéfano.

En tanto, la confederación destacó que el Gobierno responde y asume su responsabilidad de perseguir el delito y contar con un código penal unificado, reforma que se logró gracias al trabajo coordinado con el Estado, el Poder Legislativo, a partir de años de acompañamiento con las víctimas, y propuestas técnicas desde las Cámaras de Comercio.

La Concanaco advirtió que la extorsión en México es acción del crimen organizado, el cual afecta la vida productiva del país, lastimando a empresas y negocios familiares. Además, agregó, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, en 2023 se registraron 739 mil casos de extorsión en unidades económicas, con una afectación al 88 por ciento de micronegocios y costos superiores a 31 millones de pesos al año.

Por ello, pidió fortalecer el uso del 089 para denuncias anónimas, el bloqueo inmediato de líneas y cuentas vinculadas al delito y la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como operativos en centros penitenciarios.

El organismo también resaltó la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum, el trabajo de la secretaria de Gobernación y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch, respectivamente, y el impulso de la reforma en las Cámaras de Diputados y Senadores.

“Este avance responde al dolor de miles de negocios que fueron silenciados por el miedo. Desde Concanaco Servytur y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares reiteramos: estamos listos para seguir colaborando desde el territorio, con datos, propuestas y compromisos” , anotó de la Torre.

Lee también: Noroña afirma que Grecia Quiroz va por candidatura de Michoacán

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB